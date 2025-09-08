Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se estrena con éxito
El conjunto de Alejandro Mesa vence al CB Sueca de Tercera FEB por 96-82
Salva Talens Carbó
El equipo profesional Proinbeni Units pel Bàsquet triunfa en su primer partido de pretemporada al derrotar al CB Sueca de Tercera FEB por 96-82 el pasado sábado en Gandia.
El primer choque llegaba tras casi una semana muy intensa en cuanto a entrenamientos, con mucha carga física, y con los jugadores y técnicos en pleno proceso de cohesión de cara a una campaña en la que se jugará la Copa de España y la Liga en Segunda FEB.
El conjunto de la Safor inicia la segunda semana de preparación, que tendrá como colofón el segundo choque de pretemporada y primero de la Copa de España.
Será el domingo, 14 de septiembre, a las 19 horas, también en casa, en este caso contra un rival de la misma categoría: Molina Basket de Molina de Segura (Murcia).
