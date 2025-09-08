Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se estrena con éxito

El equipo profesional Proinbeni Units pel Bàsquet triunfa en su primer partido de pretemporada al derrotar al CB Sueca de Tercera FEB por 96-82 el pasado sábado en Gandia.

El primer choque llegaba tras casi una semana muy intensa en cuanto a entrenamientos, con mucha carga física, y con los jugadores y técnicos en pleno proceso de cohesión de cara a una campaña en la que se jugará la Copa de España y la Liga en Segunda FEB.

El conjunto de la Safor inicia la segunda semana de preparación, que tendrá como colofón el segundo choque de pretemporada y primero de la Copa de España.

Será el domingo, 14 de septiembre, a las 19 horas, también en casa, en este caso contra un rival de la misma categoría: Molina Basket de Molina de Segura (Murcia).