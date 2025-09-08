El Safor CF Gandia despide a un futbolista por insultar e intentar agredir a un árbitro

La Nostra Copa no ha empezado del todo bien en la comarca. El partido que abría la primera eliminatoria programado el pasado viernes en Miramar entre el equipo local y el Safor CF Gandia tuvo que ser suspendido por el árbitro antes del descanso.

Los hechos los recoge perfectamente el colegiado en el acta: "El jugador número 12 del equipo visitante, (Safor CF Gandia) al recibir la segunda tarjeta amarilla, vino hacia mí encarándose con una actitud violenta. Me cogió de la camiseta y me retuvo unos segundos, insultándome en reiteradas ocasiones, llamándome "hijo de puta" y con la otra mano hizo el gesto de lanzar un puñetazo, pudiendo yo tirarme hacia atrás por si me fuera a golpear".

El árbitro continúa su relato: "Dicho futbolista fue retenido por algunos jugadores, pero él siguió insultándome en su idioma, llamándome "hijo de puta" y queriendo agredirme"-

Al ocurrir dicha acción, explica el árbitro, "me dirigí a los vestuarios, y despues de unos minutos, decidí suspender el partido porque veía el ambiente muy tenso y veía mi integridad física en peligro, además de la de los jugadores. La Policía Local, que se encontraba en las instalaciones, se acercó al vestuario a preguntarme cómo estaba y a preocuparse por lo ocurrido".

La suspensión llegó en el minuto 41 del encuentro con el marcador de 0-0. La segunda amonestación del árbitro al guardameta visitante acarreaba expulsión y ya era la segunda que sufría el Safor CF Gandia.

Ahora deberá ser la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana la que resuelva sobre el encuentro en cuestión.

Por parte del Safor CF Gandia, uno de sus máximos responsables, Luis Fabiano, ha dado la cara en nombre de la entidad para explicar lo sucedido, destacando que "sentimos lo ocurrido y no estamos de acuerdo con esta actitud de nuestro jugador, ni tampoco con cualquier tipo de violencia o agresión. Hemos pedido disculpas al CF Miramar y al árbitro por los incidentes, incluso ya le hemos dado la baja del club al jugador autor de los incidentes".