Una tromba de 40 litros tira árboles, corta caminos y obliga a desaguar una carretera
Esta vez le ha tocado a la Valldigna. Ha sido una media hora pero suficiente para causar algunos problemas, especialmente en Tavernes, donde se ha acumulado un total de 41 litros por metro cuadrado. La tromba ha causado sorpresa entre los vecinos, especialmente en la playa, donde, unido al viento, ha generado una sensación de tornado.
En Benifairó de la Valldigna se ha recogido un poco menos, alrededor de 40 litros. En Tavernes, la alcaldesa, Lara Romero, ha reunido a representantes de la Policia Local, Protección Civil y el concejal de Seguridad Ciudadana, Emilio Fonseca, para hacer balance de los daños producidos.
Durante el episodio de fuertes lluvias se han producido caídas de árboles y palmeras sin causar afecciones a bienes materiales ni daños personales. El fuerte viento ha desplazado mobiliario urbano tanto en la playa como en el casco urbano y se ha tenido que rescatar a dos personas atrapadas en un ascensor de un edificio.
Además, se ha desaguado un tramo de la CV-50 por la gran cantidad de agua acumulada, que presentaba peligro para los conductores.
Para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta naranja por lluvias y tormentas en la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las medusas hicieron su agosto en Gandia
- Declarado un incendio en la montaña de La Creu de Oliva
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia
- La Generalitat no cede con Gandia: los usuarios del Cercanías seguirán sin bonificación
- La primera cadena de comida rápida que llega a Tavernes de la Valldigna
- El retorno de Pastisseria Tano al centro de Gandia ya es una realidad
- Trata de impedir un robo agarrado al capó del coche en el que huían los ladrones
- El 'regalo' que llena Gandia de andamios