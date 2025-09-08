Una tromba de 40 litros tira árboles, corta caminos y obliga a desaguar una carretera

Esta vez le ha tocado a la Valldigna. Ha sido una media hora pero suficiente para causar algunos problemas, especialmente en Tavernes, donde se ha acumulado un total de 41 litros por metro cuadrado. La tromba ha causado sorpresa entre los vecinos, especialmente en la playa, donde, unido al viento, ha generado una sensación de tornado.

En Benifairó de la Valldigna se ha recogido un poco menos, alrededor de 40 litros. En Tavernes, la alcaldesa, Lara Romero, ha reunido a representantes de la Policia Local, Protección Civil y el concejal de Seguridad Ciudadana, Emilio Fonseca, para hacer balance de los daños producidos.

Durante el episodio de fuertes lluvias se han producido caídas de árboles y palmeras sin causar afecciones a bienes materiales ni daños personales. El fuerte viento ha desplazado mobiliario urbano tanto en la playa como en el casco urbano y se ha tenido que rescatar a dos personas atrapadas en un ascensor de un edificio.

Además, se ha desaguado un tramo de la CV-50 por la gran cantidad de agua acumulada, que presentaba peligro para los conductores.

Para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta naranja por lluvias y tormentas en la zona.