La UE Tavernes pierde su condición de invicto en pretemporada

La UE Tavernes cae derrotado ante la UD Carcaixent por 3-2 en un duelo de pretemporada entre dos equipos de la misma categoría. Los "rogets" pierden su condición de invictos en el último encuentro del periodo de preparación antes del inicio de la Lliga Comunitat este próximo fin de semana. Los goles del Tavernes llegaron en la segunda mitad por medio de Joan y Joan Brines de penalti.

El entrenador vallero "Tomaca" estaba contrariado por los tres goles encajados, dos de ellos en la primera mitad, "algo que no nos puede pasar si queremos estar arriba. No me gusta perder, pero, a veces y más ahora, te permite ver algunas cosas que no ves cuando ganas".

El partido fue intenso con un Carcaixent muy metido, a veces demasiado, con un arbitraje muy permisivo. A los tres minutos el penalti cometido por Xumi de forma clara, pero evitable, se saldó con el 1-0 y ya hizo que el equipo vallero fuera a remolque. Los locales anotaron el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, la salida de Joan junto a Seral le dio más profundidad al equipo de la Valldigna que buscaba el empate. Llegó el 2-1 y cuando se mascaba el 2-2, pero los de casa volvieron a marcar. El equipo vallero no bajó la guardia y anotó el 3-2 de penalti. Faltó tiempo para empatar.