Vuelta al cole con "dolçaina i tabalet" en Potries y empañada por la lluvia y sin rastro del Edificant en Tavernes

Alegría para uno y disgusto para todos. El final de las vacaciones escolares para los niños y los niñas ha dejado hoy la imagen de quienes ansiaban encontrarse con sus compañeros y compañeras pero también la de quienes estaban tristes por no poder alargar más unas vacaciones que han disfrutado desde el pasado 18 de junio. Toca levantarse pronto y cambiar radicalmente las rutinas de los dos últimos meses para empezar un nuevo curso escolar.

En Potries han querido hacer de este día una fiesta. Por ello, los y las escolares han acudido al centro acompañador por la música de "dolçaina i tabalet", con la que han celebrado un pasacalle por las calles del municipio hasta llegar al aulario del CRA Montdúver. La música ha permitido alegrar la mañana a aquellos y aquellas que aún tenían ciertas reticencias para regresar al centro.

En esta localidad el curso ha empezado, además, con novedad. Tras un intenso trabajo durante el verano, el centro ha abierto sus puertas con la primera fase de las obras del Pla Edificant termoinadas. De ese modo, según explican desde el consistorio, se ha logrado evitar que el alumnado tuviera que arrancar el nuevo curso en barracones.

Dispositivo de control de tráfico a las puertas del colegio de Miramar, el primer día de curso / Levante-EMV

Los trabajos han consistido en la eliminación de barreras visuales, apertura del patio hacia la montaña de la Ermita, creación de una colina vegetal para que juegue el alumnado, renovación total de la pista deportiva, actuaciones menos visibles como la sustitución de la conducción de aguas pluviales, la eliminación de cemento en algunos puntos para instalar jardineras o la construcicón de un nuevo despacho en el aulario de primaria.

En una segunda fase de esta obra está prevista la ampliación del patio, la construcción de un nuevo gimnasio y aulas de infantil, todo ello en la parcela ubicada justo al lado del actual centro.

Se ha convertido en práctica habitual que los colegios organicen alguna actividad para dar la bienvenida al alumnado en su regreso a las aulas pero en Tavernes de la Valldigna se ha visto empañada la fiesta por una tromba de agua que ha empezado a caer justo en el momento en el que alumnado entraba a los centros. Eso ha obligado a aquellos que habían previsto las actividades en el patio a refugiarse rápidamente en el interior.

Han sido apenas unos minutos pero el aguacero ha sido importante, que, además ha pillado a muchas madres y muchos padres sin paraguas, obligando a refugiarse donde podían.

Al margen de esta cuestión, en la localidad vallera el curso ha arrancado, a nivel de infraestructura, como el año pasado y también el anterior, es decir, con todos los proyectos del Edificant paralizados. El más avanzado era, supuestamente, el del CEIP Sant Miquel, con una valoración inicial de más de cuatro millones de euros y que, debido a la demora ya supera los seis. Este proyecto está pendiente de licitación a la espera de que la Generalitat apruebe la actualización de precios, un documento que se comprometió a remitir al consistorio el pasado mes de abril pero que no ha llegado al municipoi. Como denuncia el concejal de Obras Públicas, Josep Llàcer, los trámites no han avanzado en dos años. El municipio ya tiene incluso preparada la parcela donde se deben instalarse los barracones en los que estudiará el alumnado mientras dure la obra, desde hace varios meses, pero la realidad es que el proyecto sigue encallado por completo.

Ni qué decir cabe que del IES Jaume II "El just", el proyecto más urgente en el municipio por la antigüedad y las necesidades que presenta, y que la Generalitat sacó del Edificant para asumirlo directamente desde la Conselleria de Educación pero del que no ha habido avances en dos años. "Con ese proyecto nos hicieron el timo de la estampita", asegura Llàcer, quien recuerda que el Consell obligó al ayuntamiento a renunciar a la delegación de competencias "a cambio de destinar el dinero de ese centro de secundaria a los proyectos de primaria", algo que tampoco ha ocurrido.

Y es que, además del Sant Miquel, los otros tres centros públicos también tienen proyectos pendientes de avanzar. Las obras en el Alfàndec, Divina Aurora y Magraner oscilaban entre los 800.000 euros y los tres millones, cantidades que, a día de hoy, serán sustancialmente superiores.

En Xeraco, el nuevo curso ha iniciado con las obras del nuevo centro aún paradas. Pese a que el ayuntamiento ya dispone del crédito de más de dos millones de euros para retomar los trabajos, como anunció el alcalde, Avelino Mascarell, hace unos meses, la nueva tramitación del proyecto no permite, por el momento, continuar con las labores, por lo que parte del alumnado de este municipio regresa a las aulas en barracones.

El único centro de la comarca completamente en barracones es el Ausiás March, que arranca su quinto curso en esa situación mientras las obras avanzan en el antiguo centro, ubicado en la rotonda de Crist Rei, con la reforma y ampliación en el solar anexo el antiguo cine Bulevar.

En Oliva las clases arrancan mañana, debido a que hoy es fiesta local. En ese sentido, el ayuntamienot finalizó el pasado viernes las tareas de repintado y refuerzo de la señalización horizontal en los entornos de los centros educativos. Se trata de una actuación que busca garantizar la seguridad de los niños y niñas, así como de las familias y vecindario que cada día hacen uso de los accesos.

Con esta actuación el consistorio mejora la visibilidad de los pasos de peatones, las líneas de detención y otras marcas viarias, haciendo que los entornos escolares sean espacios más seguros, accesibles y ordenados.