"Bienvenidos al Campus de Gandia y gracias por elegirnos"

"Gracias por habernos elegido". Es la frase de bienvenida de Vicenç Almenar, director del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), al alumnado de nuevo ingreso. "Es vuestra mejor decisión y una gran responsabilidad, añadió en su intervención de la jornada.

Esta sesión, promovida desde el Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante (PIAE+), está pensada para ayudar al alumnado a integrarse mejor en la universidad. Durante la jornada tiene la oportunidad de conocer al equipo directivo del centro, las instalaciones de las que dispone el centro, el programa de grado o doble grado escogido y al profesorado y estudiantes tutores que le acompañarán en esta andadura universitaria.

Este curso académico 2025-2026, un total de 327 estudiantes de nuevo ingreso se han matriculado en el campus de Gandia de la UPV para cursar estudios de grado o doble grado. A todos ellos, el vicerrector de Planificación, Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV, Pedro García, les animaba a "aprovechar el tiempo y las oportunidades para aprender" que brinda esta institución.

El curso ya ha comenzado / Campus de Gandia UPV

Ángela, por ejemplo, ha optado por el Grado en Comunicación Audiovisual porque "creo que puedo aportar cosas y esta carrera me gusta mucho. Espero que me sirva para enseñar a otras personas".

Para Jesús, quien también cursará este grado, "el cine, la música me gusta y me llamó Comunicación Audiovisual cuando ya estudiaba ESO y siento que es lo mío".

Para apoyarles a lo largo de toda la etapa universitaria, el Campus de Gandia cuenta con las figuras de profesor-tutor y estudiante-tutor. En la jornada de bienvenida al alumnado de primer curso han participado 14 alumnos-tutor que como su coordinadora, Vega Medina, "yo también fui alumna de primero y veo lo importante que es el acompañamiento al estudiante para que no se sienta solo durante el curso".

Al alumnado de primero hay que sumar el de nuevo ingreso de máster: 226 personas han escogido uno de los másteres que oferta el Campus de Gandia. Y a esta otra cifra resultante, las 845 que continuarán sus estudios de grado, doble grado o máster.

Además, entre este alumnado se encuentra al grupo de estudiantes internacionales que considera que el campus de Gandia es un destino de estudio con muchas oportunidades. Julie es alemana y se ha matriculado en Ciencias Ambientales porque "quería venir a España y este es el único campus para seguir estudiando lo que quiero".

Nuevo alumnado del Campus de Gandia / Campus de Gandia UPV

Celeste cursa Turismo y ha dejado Italia para "vivir una experiencia académica en el extranjero". Junto a ellas, otros 51 estudiantes procedentes de Francia, Irlanda, Países Bajos o Reino Unido seguirán sus estudios de grado o máster durante este curso en el campus de Gandia.

Por títulos, los grados en Comunicación Audiovisual e Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen son los grados con más estudiantes de primer curso matriculados, seguidos de los grados en Tecnologías Interactivas, Ambientales y Turismo.

Para el director del Campus de Gandia, "en general, son cifras similares al curso pasado". Y, por lo que respecta al nuevo Doble Grado en Ciencias Ambientales y Ciencias y Tecnologías del Mar, que ha cubierto las 25 plazas ofertadas, Vicenç Almenar ha señalado que "los resultados han sido muy buenos y además tenemos que tener en cuenta que es el primer año que se imparte. Estamos seguros de que nos dará muchas alegrías en el futuro".

En másteres, las cifras también son buenas. Destaca, de manera especial, las 103 personas matriculadas en el Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria. Para el alumnado de máster, la jornada de acogida se realizará el próximo lunes, 15 de septiembre. Sin embargo, para el estudiantado del MUPES, la actividad se ha adelantado a esta mañana.

Las clases ya han comenzado y la agenda universitaria ya cuenta con una segunda cita importante: la Feria de los Servicios del campus de Gandia. En este evento, el alumnado podrá conocer todo lo que ofrecen las diferentes áreas y los servicios que forman parte del campus de Gandia.

Además, como en ediciones anteriores, se presentarán las asociaciones y los grupos del programa Generación Espontánea. La Feria de los Servicios del campus de Gandia está programada para el jueves, 18 de septiembre, en el hall del edificio G.