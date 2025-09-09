El Club Triatló Gandia, campeón autonómico en duatlón por relevos

El Club Triatló Gandia se proclama campeón autonómico en duatlón por relevos femenino y queda subcampeón autonómico en duatlón por relevos mixto. El relevo masculino obtuvo una cuarta plaza a escasos segundos del pódium. Esto ocurría el pasado domingo en la localidad castellonense de Mascarell.

El jovencísimo conjunto femenino campeón lo integraron Adriana Solanes, Paula Cabanilles y Mar Solanes. Fue líder toda la carrera. Cada una disputaba un duatlón supersprint.

El equipo mixto, con Mar Solanes, Aitor Gumbau, Cristina Ballester y Xavi Cabanilles, peleó por la primera posición hasta el final, pero tuvo que conformarse con la segunda plaza.

Por otro lado, en el equipo masculino compitieron Diego Lledó, Javi Blasco y Joan Sastre. Al término de la competición en tierras castellonenses se clasificó en cuarta posición.

Los pupilos de la academia del club dirigida por Carlos Ferrando siguen cosechando éxitos también en las competiciones de adultos en las que están introduciéndose poco a poco.