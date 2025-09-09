El colectivo El Aliento del Ullal alerta del impacto ambiental del proyecto del glámping en Gandia

El colectivo El Aliento del Ullal celebró el sábado pasado en el Aula de la Natura de Gandia, junto a l'Alqueria del Duc, una "Jornada sobre Turismo InSOStenible". En ella se debatió sobre el modelo turístico actual y se formularon propuestas "para un cambio de paradigma necesario", según informaron fuentes de la entidad a través de un comunicado.

La jornada se compuso de sendas mesas redondas, una titulada “Turismo o vecindad: estrategias colectivas para hacer frente al modelo turístico y la especulación”, con representantes del Sindicat de l'Habitatge de València y el activista de la PAH Joan Cogollos; y otra para explicar iniciativas ciudadanas para defender espacios naturales, con la intervención de representantes de Per l'Horta de la Safor, Hort El Relleu y el profesor de la UPV Rafael Delgado.

En la primera mesa redonda los ponentes coincidieron en denunciar "las prácticas abusivas de un mercado que sigue provocando la expulsión de las personas más vulnerables de sus casas, a la vez que nuestro modelo turístico hace imposible a la ciudadanía el acceso a la vivienda".

María Alandes (La Mataobras) habló sobre la lucha de su colectivo contra la proliferación de vivienda turística ilegal y las ingeniosas estrategias para combatirla, como "la búsqueda de complicidad con el turista a través de campañas informativas que remuevan conciencias".

Una de las mesas redondas. / Mathias Rodríguez

En la segunda la bióloga Ami Ferri, de l'Hort El Relleu, proyecto deagricultura regenerativa impulsado por Ca Saforaui, repasó la historia geológica del Ullal de l'Estany y advirtió que el paraje "está amenazado actualmente por la construcción de un glámping y su carretera de acceso".

Por su parte, Rafa Terol, de Per l'Horta de la Safor, desgranó detalles de la acción judicial que este colectivo ha emprendido contra la Generalitat para impedir la prolongación de la carretera CV-60. Y Rafael Delgado destacó importancia de estas iniciativas ciudadanas contra la destrucción del entorno natural.

La jornada, según las mismas fuentes, concluyó con la necesidad de "seguir con la tarea de divulgación sobre el valor medioambiental del marjal" y exigir a las instituciones "que no lleven a cabo políticas que provoquen el deterioro de la biodiversidad de estos espacios naturales".

La plataforma, que tiene en La Cris a una de sus activistas más visibles, estrenó en junio de 2024 un documental, titulado "El Aliento del Ullal", dirigido por Luis Emilio Cáceres, para concienciar sobre la defensa del marjal de Gandia y contra el proyecto del ecocámping. La pieza ha recibido varios premios internacionales en festivales del sector.