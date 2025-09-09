Fiestas en Tavernes de la Valldigna; el que no se divierte es porque no quiere

Ahora sí que sí. Ya no hay vuelta atrás. Las fiestas mayores de Tavernes de la Valldigna están ahí. Del 11 al 21 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos para todos los públicos.

Como preámbulo a los días grandes, se ha presentado hace unos días el libro oficial de las fiestas, este año diseñado por la vallera, Imma Bononad, y que rinde homenaje al Grup de Balls Populars La Vall de Tavernes por su 50 aniversario. El "Llibre de Festes" 2025 está disponible en el ayuntamiento, Casa de la Cultura, Pavelló Carlos Pellicer y oficina de turismo de la playa.

La programación oficial de actos se abre, después del éxito del año pasado, con el pregón a cargo del Grup de Teatre de la Gent Gran. Será a las 19 horas de este jueves, día 11, en la plaza Major. Esta jornada inicial se completa con el Festival de Corals a las 20 horas en la misma ubicación.

A partir del viernes 12, once días de actividades musicales, culturales y lúdicas con especial protagonismo para los conciertos que traerán a Tavernes de la Valldigna algunos de los artistas más destacados del panorama nacional.

Café Quijano es uno de los grupos que actúa en Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

El primer fin de semana, días 12 y 13, la ciudad acogerá el festival "Del Poble Fest" con Melendi, Pignoise, Los Secretos, Álex Ubago, Tacho, Maldita Nerea, Café Quijano, Isabel Aaiún, Rulo y la Contrabanda, Buhos y la orquesta Seven Craven. Desde las 18 horas sonará la música en la zona de conciertos del Vergeret.

El sábado 13 de septiembre empezará con el festival de charangas, a mediodía tendrá lugar la mascletà y se completará la jornada con la fiesta remember. Por la noche será el turno del Grup de Balls Populars La Vall de Tavernes, este año con un protagonismo especial en conmemoración de su 50 aniversario. Su actuación es las 22 horas en la plaza Major en el marco del tradicional festival que organiza la propia entidad.

El Festival de Balls Populars será especial por los 50 años que cumple el Grup de la Vall / Grup BP La Vall

El domingo 14 es el día del concurso de calles engalanadas, de actividades para los más pequeños con el concierto de Dani Miquel y la plaza Major se llenará para disfrutar del concierto de la SIUM (Sociedad Instructiva Unión Musical) de Tavernes de la Valldigna, además del musical The Talent.

A lo largo de la semana el público podrá disfrutar en la plaza Major de la actuación de Francisco (jueves día 18), además del espectáculo 'Libérate' de homenaje a El Titi (miércoles 17), el monólogo de Miki Dkai (domingo 21) o las actuaciones de las escuelas de danza Al-Digna y Feel Dance (martes 16).

La Nit de las Paelles (viernes 19) contará con la verbena de la orquesta Montecarlo, mientras que la noche de disfraces (sábado 20) la fiesta será con la orquesta Phanter Show en la plaza Major, Bendita Locura en la calle Nou y Wasoneo party en el recinto de conciertos Vergeret.

El público abarrota la Plaça Major de Tavernes de la Valldigna en cada actuación programada / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Entre los actos previstos se encuentran los tradicionales como las procesiones de la "Baixà" y la "Pujà" del Crist de la Sang o la procesión de la Divina Aurora y actividades como la vuelta de motos clásicas, atletismo infantil, la paella de la Gent Major con la actuación de Iván Sánchez, la feria senegalesa, que este año repite y la ofrenda a la Virgen de Lourdes y los disfraces infantiles o el baile de disfraces en la plaza Major. Unas fiestas de 2025 que finalizarán con el castillo de fuegos artificiales en la noche del 21 de septiembre.

La alcaldesa, Lara Romero, destaca que el Ayuntamiento "ha programado las actividades atendiendo a todas las sensibilidades, gente joven, mayor y en especial a las familias, pero también con propuestas para que venga la gente a Tavernes a conocer nuestras tradiciones y a comprobar cómo estamos transformando el pueblo".

Por su parte, el concejal de Fiestas, Carlos Torres, destaca que la idea principal siempre ha sido "ofrecer unas actividades que cubran los gustos de público de todas las edades".