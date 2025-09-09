Gandia inicia el curso con 223 alumnos sin escolarizar y vuelve a exigir un nuevo colegio

Arranca un nuevo curso y no se puede decir que haya sido un inicio feliz para todos. En Gandia están muy molestos con la Conselleria de Educación por las complicaciones que, según denuncian, vuelven a sufrir un año más a la hora de poner en marcha un nuevo periodo lectivo.

La concejala de Educación, Esther Sapena, ha denunciado que, a día de hoy, la ciudad sigue contando con 223 alumnos y alumnas que siguen sin tener un centro asignado para estudiar porque «la conselleria no ha atendido las solicitudes de matrícula». En ese sentido ha señalado que es «inadmisible» la situación en secundaria, donde, según ha apuntado Sapena, el retraso en el proceso de matriculación de Bachillerato, que aún no ha acabado pese a que el curso ya ha arrancado también en ese nivel, hace que «muchas familias sigan esperando a que acabe el proceso para saber si existen vacantes y no saben a qué colegio irán».

La edila ha vuelto a hacer hincapié en la situación que vive la ciudad, con una ratio «tensionada» que hace que apenas quede espacio en los centros públicos para acoger la gran cantidad de alumnado que quiere estudiar en Gandia. En ese sentido, Sapena ha recordado que el año pasado se matricularon fuera de plazo más de 1.200 niños y niñas y «se espera que para este curso la cifra sea parecida».

En relación a este tema, Sapena ha explicado que la ciudad aún no sabe de cuántas vacantes va a disponer para otorgarlas a todo el alumnado que aún espera cerrar el proceso de matrícula.

El curso pasado, la Conselleria de Educación ya tuvo que habilitar un total de seis aulas de primaria para poder acoger a todo el alumnado pero «llega un momento en el que no quedan más espacios, no hay centros en los que poder habilitar aulas».

Es por ello que la edila ha vuelto a exigir a la administración que dirige el conseller, José Antonio Rovira, que implante abra un nuevo colegio de primaria en la ciudad, recordando, por ejemplo que «las seis aulas que se implantaron el año pasado son un colegio entero de una línea», indicaba. Además, ha vuelto a reinvidicar que avancen los trámites para la construcción del centro integrado de FP, que está previsto en una parcela de Santa Anna.

Sapena también citó otras incidencias como la falta de profesorado y pone como ejemplo la implantación de aulas UECO sin dotación de personal pero también sin materiales específicos para poder atender al alumnado, algo que ha tildado de «intolerable» porque «no se puede iniciar la casa por el tejado».

El acto municipal de apertura del curso ha tenido lugar en el IES Veles e Vents del Grau, un centro que inicia el curso con «ha empezado con muchas carencias». Entre ellas ha citado la falta de 15 profesores necesarios para iniciar el curso y la paralización de las obras del Edificant. Respecto a eso, Sapena ha denunciado que «la solución ha sido soltar cuatro contenedores en medio del patio, creando una situación de peligro para el alumnado y, además, aún están sin instalar».

12.000 matriculados

Sapena ha acompañado en la visita al centro al alcalde, José Manuel Prieto, quien, por su parte, ha explicado que este año han iniciado el curso en la ciudad alrededor de 12.000 niños y niñas de todos los niveles. De estos, 7.000 pertenecen a primaria.

Al mismo tiempo también ha informado que a lo largo de este curso finalizarán los tres proyectos del Pla Edificant que están en marcha ahora mismo en los colegios Roís de Corella y Montdúver y en el IES Ausiàs March. Respecto a este proyecto, Prieto ha confirmado que el traslado del alumnado desde los barracones, donde han iniciado su quinto curso, se producirá en diciembre, aprovechando las vacaciones de Navidad tras una inversión de 8,4 millones de euros , que ha sufrido algunos problemas desde su inicio.

El alcalde ha recordado que la inversión del Edificant en Gandia asciende a 24 millones de euros y la capital de la Safor es la ciudad con mayor porcentaje de cumplimiento. «Ha sido impecable», señalaba Prieto, al recordar que 10 de los 13 proyectos previstos ya están ejecutados.

Respecto a la situación del Veles e Vents, ha señalado que «no nos parece bien» que la Conselleria de Educación haya decidido dejar las obras paralizados por «un incumplimiento de la empresa» y ha señalado que trabajarán por lograr el desbloqueo de este proyecto. La inversión en este centro asciende a 1,3 millones de euros.

Al margen de estas cuestiones, el curso ha empezado con normalidad, «gracias al esfuerzo del ayuntamiento y de la comunidad educativa». Prieto ha subrayado que durante el verano se han llevado a cabo actuaciones de mantenimiento y pequeñas reparaciones en todos los centros educativos «para que hoy el alumnado se incorpore en óptimas condiciones».