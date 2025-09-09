Gandia invierte más de 700.000 € para modernizar el Centre Esportiu del Grau

El concejal de Deportes en Gandia, Jesús Naveiro, anuncia que el Ayuntamiento invertirá más de 700.000 euros en la modernización del Centre Esportiu del Grau.

La actuación será posible gracias a una ayuda procedente de fondos europeos Next Generation por valor de 636.000 euros a la que se suma una aportación municipal de 70.000 euros.

El proyecto incluye la instalación de placas fotovoltaicas para suministrar energía a todo el edificio, la sustitución de las antiguas calderas, la mejora de la climatización del centro con mayor eficiencia energética, además de dar solución a otros espacios de la instalación.

Naveiro ha mostrado su satisfacción por la concesión de esta ayuda: "Una vez más, el excelente trabajo realizado desde el ayuntamiento permitirá llevar a cabo una gran intervención con fondos europeos". El concejal ha destacado que esta actuación permitirá reducir la factura energética del centro, a la vez que se incrementa su confort y sostenibilidad.

Según el cronograma previsto, y siempre que se cumplan los plazos establecidos, la intervención se iniciará a finales de octubre con la instalación de las placas solares. A partir de enero, y dada la naturaleza de la intervención, el centro permanecerá cerrado hasta marzo para poder efectuar el cambio de calderas y la mejora de la climatización.

El concejal explica que desde el departamento de Deportes ya se trabaja en las posibles soluciones que se ofrecerán a los usuarios actuales, con el objetivo de que puedan seguir realizando su actividad. "Una vez tengamos cerrados todos los detalles, informaremos a los usuarios que, una vez finalizada la obra, podrán disfrutar de un centro deportivo mejor y más confortable".