El Grand Prix Internacional de Halterofilia Ciutat de Gandia batirá récord de participación

Gandia se prepara para acoger una de las grandes citas del calendario deportivo de halterofilia femenina en España. Los días 26 y 27 de septiembre se disputará en el remozado Pabellón de Halterofilia una nueva edición del Grand Prix Internacional Femenino Ciutat de Gandía, organizado por el Atlético Club Gandia.

El evento reunirá en esta ocasión a un total de 120 levantadoras, de las cuales 95 proceden de clubes y federaciones de fuera y 25 forman parte del club anfitrión. Se trata de la edición con mayor número de participantes hasta la fecha, lo que supone un importante hito en la consolidación del torneo como referente nacional e internacional.

En total, participarán 13 clubes y federaciones de cuatro países diferentes: España, Grecia, Portugal y Francia. Entre los equipos confirmados se encuentran el Club Pesas Ciutat de Palma (Baleares), Atlas Kalliteas (Creta, Grecia), CA San José (Extremadura), Perspective Strength (Murcia), CH Cabanyal (Valencia), CH Bous (Benidorm), SC de Neuilly (Francia), Federación Portuguesa, CH Sagunto, Valencia CH, Olimpo Fénix (Melilla), Power San Vicente y CH Alzira, además de las anfitrionas del AC Gandia.

Como novedad este año, se contará con una tarima más de competición y un espacio ampliado que permitirá desarrollar las sesiones con mayor agilidad. Se competirá, pues, a dos tarimas, detalle que solo se da en competiciones oficiales de ámbito nacional.

Desde el club se destaca el entusiasmo con el que se afronta esta nueva edición, fruto de meses de trabajo y coordinación de todos los integrantes de la entidad. La competición no solo servirá para contrastar el nivel deportivo que se prevé más elevado que nunca, sino también para reforzar los lazos entre deportistas de diferentes comunidades y países. Además, la entrada será libre para el público durante todo el fin de semana, con el objetivo de acercar la halterofilia al mayor número de personas posible.

Este Grand Prix Internacional Femenino no solo consolida a Gandía como una de las sedes más activas de este deporte, sino que refuerza también el papel de la Comunitat Valenciana como referente en la halterofilia femenina.