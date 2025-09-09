La Guardia Civil investiga la actuación del otro agente y de la Policía Local de Oliva en la detención de la mujer

La detención de un agente de la Guardia Civil de Oliva por su actuación en la detención de una mujer a finales del pasado mes de julio, a la que agredió y tiró al suelo cuando se encontraba esposada e inmovilizó clavándole una rodilla cuando la tenía boca abajo sobre la acera, ha derivado, además, en la apertura de un expediente disciplinario hacia este integrante del cuerpo. Como ha podido saber Levante-EMV, por el momento, se le ha retirado el arma y suspendido del servicio, a la espera de que se decidan nuevas medidas, que se sumarán a la acusación de los delitos de torturas y contra la integridad moral a los que ya se enfrenta dentro de la causa penal abierta contra él.

Es decir, de momento, pesa sobre él una investigación penal llevada a cabo por agentes del Servicio de Información de la Comandancia de Valencia que derivó el sábado en su detención por la presunta comisión de esos dos delitos que se le imputan y otra de carácter disciplinario, con la apertura del expediente administrativo para analizar si es merecedor de reproche regimental.

En la instrucción de ese expediente, que se abre de manera inmediata cuando se produce una imputación penal contra un miembro de la Guardia Civil, se está analizando no solo la actuación del guardia detenido, sino también la de su binomio, es decir, el otro componente de la patrulla que le acompañaba.

No frena a su compañero

Ese segundo guardia aparece también en el vídeo grabado por vecinos de una finca próxima y se le ve registrando el bolso de la mujer sobre el capó de un coche, a escasos metros de lo que está ocurriendo. Pese a que se encuentra al lado mientras se desarrolla la acción gratuitamente agresiva y violenta de su compañero para con la detenida, ese segundo guardia no interviene ni intenta frenar a su binomio ni se aprecia, al menos en lo que ha captado esa cámara de móvil, que le reproche nada.

Por esa razón, la Comandancia de Valencia trata de ver ahora hasta dónde llegará con ese segundo guardia, es decir, si se le abre también un expediente disciplinario -al parecer, no solo no paró a su compañero, sino que tampoco dio cuenta de su actitud a sus superiores, afirman las fuentes consultadas, lo que ha provocado que no se haya podido actuar antes porque no se han conocido los hechos, ocurridos en julio, hasta que el vídeo ha sido difundido y se ha viralizado-, si se le imputa algún tipo de delito -desde complicidad en las torturas y contra la integridad moral, a omisión del deber de perseguir delitos- o si, por el contrario, no se emprende acción alguna en su contra.

Todo dependerá de la evolución de ese expediente, en el que se le tomará declaración a los dos guardias, a la chica, a los posibles testigos y, por supuesto, a los policías locales de Oliva que también participaron en la intervención y que tampoco hicieron nada por parar al agente cuando se estaba extralimitando con la mujer, a la que finalmente detuvo el ahora arrestado bajo la acusación de un delito de desórdenes públicos, tal como ha informado Levante-EMV.

¿Y la actuación de la Policía Local?

De hecho, los agentes de Información de la Guardia Civil también están valorando y analizando en la instrucción del atestado policial que será entregado en el juzgado de guardia de Gandia el comportamiento de los agentes de la Policía Local de Oliva que aparecen en el vídeo, a ninguno de los cuales se le ve tampoco intervenir o actuar para frenar al guardia civil ahora detenido.

La intervención policial, según ha confirmado la Guardia Civil, se produjo a finales de julio en circunstancias de las que no se ha informado. Es decir, fuentes de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS) del Instituto Armado han confirmado que la mujer fue detenida por un presunto delito de desórdenes públicos, pero no han ofrecido detalles de qué motivó la intervención policial ni por qué había tantos efectivos desplazados al lugar si únicamente se había alertado de un delito de poca entidad como el imputado a la arrestada.

Como se aprecia en las imágenes, durante el arresto, la mujer que, al menos durante la secuencia difundida no oponía resistencia, no dejaba de gritar al agente cosas como "¡me hace daño!", "¡no estoy haciendo nada!" o "¡te estás pasando!", y pedía que se diera aviso a la Guardia Civil, pese a que era un agente de este cuerpo quien la estaba inmovilizando, dado que creía que se trataba de un policía local.

Compromís pide responsabilidades

Desde el grupo municipal de Compromís en Oliva han sido los primeros en poner el foco en la actuación de los agentes de la Policía Local, cuya competencia en la gestión es municipal. "Es un hecho que consideramos absolutamente vergonzoso e impropio de un cuerpo de seguridad", han señalado. Es por ello que desde la formación piden "que se depuren responsabilidades" y exponen que "confían" en que se trate "de un caso aislado".

En ese sentido, la formación ha asegurado que va a "pedir explicaciones" a la alcaldesa, Yolanda Pastor, como máxima responsable de Seguridad Ciudadana, y al jefe de la Policía Local de la ciudad, para que ambos ofrezcan "explicaciones inmediatas" sobre "el papel que asumió la Policía Local durante los hechos". En este sentido, desde Compromís exigen saber "qué actuaciones se llevaron a cabo por parte del cuerpo y si se ha determinado presentar denuncia".