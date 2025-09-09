Un jugador del Tavernes RC da el salto a la élite del rugby español
Asier Redondo Martínez ha sido fichado por el CR La Vila
Pepe Juan
El Tavernes Rugby Club anuncia con orgullo que el jugador Asier Redondo Martínez (22 años) y formado en la escuela y academia, ha sido fichado por el Club de Rugby La Vila (La Vilajoiosa), donde continuará su desarrollo en la élite del rugby español.
A lo largo de su trayectoria en el club vallero, Asier ha destacado por su compromiso, disciplina y capacidad de liderazgo, convirtiéndose en un referente para las generaciones que vienen detrás.
Ha sido integrante de la Selección Valenciana desde los 14 años, tanto en rugby XV como en rugby seven. Jugador clave del equipo sénior del Inter Alpesa Rugby Club durante los últimos tres años con participación decisiva en finales y partidos determinantes. No es un jugador de gran estatura, pero lo suple con potencia, dribling y placando a los rivales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las medusas hicieron su agosto en Gandia
- Arrestan a un guardia civil de Oliva tras agredir a una mujer detenida
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia
- Declarado un incendio en la montaña de La Creu de Oliva
- La Generalitat no cede con Gandia: los usuarios del Cercanías seguirán sin bonificación
- La primera cadena de comida rápida que llega a Tavernes de la Valldigna
- La Guardia Civil investiga la actuación del otro agente y de la Policía Local de Oliva en la detención de la mujer
- Trata de impedir un robo agarrado al capó del coche en el que huían los ladrones