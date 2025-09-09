Un jugador del Tavernes RC da el salto a la élite del rugby español

El Tavernes Rugby Club anuncia con orgullo que el jugador Asier Redondo Martínez (22 años) y formado en la escuela y academia, ha sido fichado por el Club de Rugby La Vila (La Vilajoiosa), donde continuará su desarrollo en la élite del rugby español.

A lo largo de su trayectoria en el club vallero, Asier ha destacado por su compromiso, disciplina y capacidad de liderazgo, convirtiéndose en un referente para las generaciones que vienen detrás.

Ha sido integrante de la Selección Valenciana desde los 14 años, tanto en rugby XV como en rugby seven. Jugador clave del equipo sénior del Inter Alpesa Rugby Club durante los últimos tres años con participación decisiva en finales y partidos determinantes. No es un jugador de gran estatura, pero lo suple con potencia, dribling y placando a los rivales.