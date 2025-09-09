La Federació de Falles de Gandia informó que Liliana Requena y Vicent Gregori serán los mantenedores de las Falleras Mayores de Gandia 2026. Liliana Requena lo será de la Fallera Mayor, Manuela Borrull, y Vicent Gregori de la Infantil, Triana Benavent. Las presentaciones tendrán lugar, respectivamente, los días 19 y 20 de septiembre.

Liliana Requena pertenece a la comisión de Sant Nicolau "Mosquit". Su trayectoria fallera empezó en 1993 como Reina de la Falla Infantil, y un año después formó parte de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Gandia. Con los años ha ocupado varios cargos destacados: Reina de la Poesia Mayor (2002), Cort de Honor de la Fallera Mayor de Gandia (2004), Reina del Foc (2006), Reina de la Falla (2008) y proclamada Fallera Mayor en 2013.

Además ha sido secretaria de la comisión (2018-2019) y mantenedora en varias presentaciones falleras. Formada como técnico en anatomía patológica, citología y auxiliar de forense, actualmente trabaja como enfermera en la Unidad de Hospitalización a domicilio del hospital de Gandia.

Vicent Gregori es conocido sobre todo por su faceta política como concejal del PP. Fue teniente de alcalde de Cultura (2011-2015), regidor y portavoz adjunto del Grupo Popular (2015-2023) y actualmente sigue como regidor.

Muy vinculado al mundo fallero, es miembro de la Falla Benipeixcar desde la infancia, ha sido presidente en dos ocasiones y formó parte de la Federació de Falles. En 2014 recibió el Gesmil d'Or, la máxima distinción fallera de Gandia.