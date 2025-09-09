Oliva abre expediente disciplinario a los policías que presenciaron la agresión a la mujer detenida

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha decidido abrir un expediente disciplinario a los agentes de la Policía Local de este municipio que fueron testigos directos de la agresión a una mujer que estaba esposada por parte de un guardia civil, quien ha sido arrestado, acusado de un delito de torturas y otro contra la integridad moral y apartado del cuerpo. El objetivo de esta medida es la de "conocer los hechos" ocurridos y "analizar posibles responsabilidades administrativas", según ha expresado la propia munícipe a través de un comunicado remitido este martes, donde se compromete a actuar "con transparencia".

La máxima autoridad municipal apunta que, pese a que los hechos tuvieron lugar a finales del mes de julio, no fue hasta finales de la pasada semana cuando se enteraron de los sucedido, al recibir, como muchos y muchas olivenses, el vídeo donde se apreciaba la actitud del agente de la Guardia Civil. En ese sentido, ha explicado que fue el propio jefe de la Policía Local, quien, tras comprobar la gravedad de la situación, remitió las imágenes "a las 9 de la mañana" y "de manera inmediata" a la Guardia Civil para que abriera una investigación.

Pero además del agente arrestado, cuya actitud, tachada como "violenta e injustificada" por parte del gobierno de Oliva, resulta más que evidente, en la escena también se encontraba el otro compañero en el cuerpo y siete policías locales que en ese momento cubrían el turno nocturno. Así, al margen de las medidas "administrativas" que pudiera tomar el ayuntamiento con sus propios trabajadores, no solo por no actuar en contra de esa actitud en el momento, sino por no informar durante semanas de lo ocurrido, como ha publicado este periódico, la Guardia Civil también está analizando su postura durante esos minutos por si pudiera acarrear alguna actuación a nivel penal.

El gobierno de Oliva muestra su "apoyo" a la investigación judicial abierta, que de momento solo afecta al guardia civil, y reclama "que se depuren todas las responsabilidades que corresponsan de forma rigurosa".

Formación en derechos humanos

En los próximos días, el instructor o la instructora del expediente disciplinario abierto por el ayuntamiento empezará a llamar a los municipales para que cuenten su versión de los hechos y resolver si se les aplica algún tipo de medida, que será, en todo caso, administrativa. Cabe recorar que la alcaldesa ostenta la responsabilidad en Seguridad Ciudadana en el municipio.

El ayuntamiento ha condenado "con firmeza" lo que considera "un abuso de autoridad" por parte del agente de la Guardia Civil y recuerda que "el uso de la fuerza solo puede ejercerse bajo criterios de proporcionalidad, igualdad, legalidad y respeto a la dignidad humana". Asimismo, el ayuntamiento ha puesto disposición de la persona afectada "cuantos recursos sociales, psicológicos y jurídicos municipales sean necesarios", y reitera su "compromiso" de trabajar con las autoridades competentes en la mejora de los protocolos de actuación policial y en la formación en derechos humanos, con el fin de garantizar que situaciones como la investigada no vuelvan a repetirse.

La afectada: "Me cuesta dormir y tengo ansiedad"

Los hechos ocurrieron en un local de apuestas, cuando, según ha contado la propia afectada, entró a comprar tabaco al establecimiento y, una vez dentro, mantuvo una discusión con otra dos clientas. Aunque, según su versión, el asunto no pasó a mayores, el gerente del establecimiento llamó a la policía, tras lo cual se presentaron las patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local.

La propia mujer, que ha intervenido en programas televisivos pero no ha revelado su nombre, asegura que, al salir del local, cuando iba a encender un cigarrillo, vio llegar "a cuatro o cinco coches de la policía" pero que nunca pensó que iban a por ella.

La afectada asgeura que la actuación del agente de la Guardia Civil contra ella fue "más gordo de lo que se vio en el vídeo". Dice que desde entonces "me cueta dormir" y "tengo ansiedad" y que "aún estoy digiriéndolo todo". Cuenta que sufrió hematomas por todo el cuerpo y la cabeza "hinchada por los golpes" y acusa al agente de "ensañarse conmigo". Asegura que "yo ni le insulté ni le agredí" durante la detención, pese a lo cual, "estoy denunciada por atentado a la autoridad y me tengo que enfrentar a un juicio". Señala que "el vídeo demuestra que la agredida soy yo".

En las imágenes que se han salido a la luz se ve cómo la mujer está esposada y el guardia civil la agarra violentamente de la cabeza para inmovilizarla contra una pared. Posteriormente le da una patada en las piernas, la tira al suelo, la arrastra y la pone boca abajo para, posteriormente, situar su rodilla sobre ella. Todo ello mientras estaba esposada, por lo que sus movimientos estaban limitados y grirtaba "¡me estás haciendo daño!".