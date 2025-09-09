Potries perfila l’equip d’assessorament artístic per a ser Capital Europea de la Cultura 2031

Potries, el poble saforenc de 1.000 habitants que vol ser Capital Europea de la Cultura per a l’any 2031, té els motors en marxa per a fer realitat este repte que pareix un somni.
El municipi ha posat en marxa un Consell de Capitalitat conformat per cinc equips de persones voluntàries. Un dels equips és el d’assessorament artístic, i l’Ajuntament ha fet públic dues de les persones que el conformen, entre altres perfils de diferents àmbits, disciplines i experiències culturals sobre els que està treballant la candidatura.
D’una banda, Estela Pellicer és historiadora de l'art i gestora cultural. Actualment és la directora del Palau Ducal dels Borja de Gandia, i també és vicedirectora del Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell. La candidatura accentua la importància de la participació de Pellicer perquè "les famílies Borja i Centelles conformen una part important de la història de Potries i de la comarca de la Safor; figures rellevants com la de María Enríquez, l'arquitectura hidràulica i tot el patrimoni que se'n deriva, són i seran una fracció destacable del projecte cultural de Potries".
D’altra banda, Ismael Sempere (Alfafara, 1995) és poeta, actor i activista cultural. Graduat en Filologia Catalana i en Estudis Superiors d’Art Dramàtic. Ha publicat poemaris premiats (com el Premi València de Poesia 2024), és fundador de la companyia Criatura Teatre i coordina, entre altres, la Festa de la Poesia de la Mariola, l’activitat del Grup de Teatre d’Alfafara i el Premi Mariola per a poetes inèdits. "L’activisme és fonamental en els pobles perquè impulsa una programació participada i diversa, arrelada a la realitat local, fomenta la cohesió social i els vincles entre cultura i vida quotidiana, i també fa el projecte sostenible en el temps, quant a continuïtat, relleu i implicació comunitària", justifiquen des de la candidatura Potries 2031.