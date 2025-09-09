El presidente de Renfe comprueba 'in situ' la situación de la estación de Tavernes

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, se comprometió hace unos meses con la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, a visitar la ciudad para conocer de primera mano la situación en la que se encuentra la estación de Cercanías de esta localidad. Porque no es lo mismo que te lo cuenten o verlo en fotografías que comprobar por uno mismo que el reinicio de los trabajos, paralizados desde 2023, es una necesidad urgente. Y así ha sido.

Aunque no han trascendido imágenes de la visita, la compañía asegura, a través de un comunicado, que Fernández estuvo en el recinto, algo que confirman fuentes municipales consultadas por Levante-EMV. Posteriormente se reunió en el consistorio con la alcaldesa, Lara Romero, y el resto de concejales y concejalas del Gobierno local. En la reunión, pese a presidir una de las compañías estatales que más volumen de infraestructuras y presupuesto gestiona, Fernández, que acudió acompañado de técnicos y otros representantes de la compañía, demostró tener un profundo conocimiento sobre la situación de la terminal vallera.

El proyecto de construcción de un paso inferior para evitar el cruce de las vías y remodelación integral del edificio de la estación se encuentra en estos momentos en fase de licitación. Una vez acabe el periodo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de los sobres y su posterior adjudicación, por lo que, si todo avanza según debería, a lo largo del próximo otoño podrían retomarse las obras que tanto esepran desde hace tiempo los usuarios y las usuarias habituales del Cercanías en la Valldigna.

Los trabajos contemplan un presupuesto base de licitación de 4.147.055,83 euros, que incluyen, además, obras de urbanización en el exterior del edificio y mejoras en aparcamiento de la estación.

Los trabajos se iniciaron en julio de 2021, pero se paralizaron en enero de 2023 por las dificultades económicas de la empresa adjudicataria, Ecisa. Sin embargo, mientras se resolvía el proceso, en febrero de 2024, Renfe ejecutó intervenciones de urgencia para la consolidación de la obra paralizada y llevó a cabo la mejora de los accesos a la estación, el encaminamiento de los viajeros por la zona de obras y la iluminación exterior.

Tras la reunión, la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, explicó que en este encuentro técnico con el presidente de Renfe se presentó el proyecto definitivo de la obra que "pondrá fin a los problemas históricos de nuestra estación. Se ha trabajado mucho para llegar a este punto y tanto Renfe como el Ministerio han cumplido con el compromiso adquirido con Tavernes".

"Para este ayuntamiento era una de las prioridades principales, y hoy podemos decir que los problemas que durante décadas han sufrido los usuarios y usuarias van encontrando solución. Después de mucho esfuerzo, de reuniones y de diálogo institucional, Renfe aborda por fin un proyecto clave que supondrá un antes y un después en materia de accesibilidad, seguridad y comodidad para las4. ferroviario”.

La alcaldesa ha querido agradecer "de manera especial al ministro Óscar Puente su atención y escucha activa, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la coordinación, ya nuestra ministra Diana Morant, su implicación, así como la buena disposición del presidente de Renfe, que han logrado desbloquear este proyecto".