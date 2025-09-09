La primera reunión sobre los pactos de ciudad en Gandia acaba con reproches entre PP y PSPV-PSOE

El tema era la "buena política" y tras la reunión han llegado los reproches mutuos entre PP y PSPV-PSOE vía comunicados de prensa. Un despacho del Ayuntamiento de Gandia ha acogido este martes la primera reunión de trabajo para abordar los famosos "pactos de ciudad", que tanto han dado que hablar este verano. El encuentro ha estado presidido por el alcalde, José Manuel Prieto, y ha contado con la presencia de los portavoces de los grupos políticos municipales: Adrián Vila (PSPV-PSOE), Alícia Izquierdo (Més Gandia), David Ronda (PP) y Manuel Millet, de Vox.

La reunión, en una mesa redonda, con una pintura de Ausiàs March como testigo, ha durado casi una hora. Se ha abordado, de manera genérica, una posible reforma del Reglamento Orgánico del Pleno, el Rople. Pero ha sido más bien una primera toma de contacto y ha acabado sin acuerdo, ya que los grupos se han dado un tiempo para presentar enmiendas.

Ahora bien, tras la cita, que en realidad ha discurrido en un tono cordial, llegaban los primeros cruces de acusaciones vía notas de prensa. Primero una del PP, más tarde otra del PSPV-PSOE.

El socialista Adrián Vila lamentó que no haya asistido el portavoz del PP, Víctor Soler. “Después del numerito que montó el pasado mes de agosto, hoy el señor Soler ha decidido hacer focha y no ha aparecido, decidiendo no presentarse a una reunión que él mismo consideraba trascendental y ha enviado a un segundo espada”, remarcando que “esta actitud habla poco bien del portavoz del principal partido de la oposición, demostrando que no trabaja ni está en Gandia y que su ciudad para él es la segunda, tercera o cuarta opción en su día a día”.

David Ronda tampoco se ha quedado atrás. “Mientras el gobierno socialista opta por la pasividad y por actuar arrastrando los pies, desde el Partido Popular actuamos con agilidad y efectividad. En agosto ofrecimos cinco ruedas de prensa, una por cada uno de los pactos que habíamos presentado, aclarando cuáles son nuestras propuestas y enmiendas, para que los vecinos sepan qué defendemos y qué modelo de ciudad queremos de forma valiente”.

Ronda resta importancia al hecho de que no haya acudido Víctor Soler, pues él también es portavoz municipal. "Realmente soy yo quien estoy coordinando este tema de los pactos de ciudad, habrá reuniones que sí pueda acudir él, y otras yo, es indiferente".

Por parte de Vox y de Més Gandia no ha habido pronunciamientos públicos. Está previsto que este mes se celebre un segundo encuentro. El alcalde propuso, además de la "buena política" llegar a acuerdos en materia de vivienda, seguridad, infraestructuras, y sostenibilidad. Veremos si hay más suerte.