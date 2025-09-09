Quique Llopis y Toni Puig se aclimatan a Japón en el "training camp" de Narita
Este martes se van a Tokyo para ultimar la preparación del Mundial
Salva Talens Carbó
Quique Llopis y Toni Puig se encuentran en la ciudad de Narita aclimatándose a la hora y clima de Japón antes de viajar este martes, 9 de septiembre, a Tokyo, donde representarán a España en el Mundial de Atletismo. Japón va 7 horas por delante de España y su temperatura media ronda los 30º con una humedad del 90%.
Atleta y entrenador realizan desde el pasado viernes las sesiones de preparación en el "training camp" (campo de entrenamiento) de la ciudad de Narita (a 80 km de Tokyo) junto al resto de compañeros, deportistas y técnicos, de #EspañaAtletismo.
El día a día del vallista de Bellreguard y el preparador de Gandia no ofrece ninguna novedad. "Todo está en orden", asegura Toni Puig al preguntarle por la actualidad en el país nipón.
Los objetivos de Llopis y Puig son los mismos: alcanzar las finales. Llopis lo debe hacer en los 110 metros vallas y Toni Puig como coordinador también de los relevos que presenta España en el Mundial: el 4x400 mixto y el 4x100 femenino, mientras que para el 4x400 femenino sería un éxito clasificarse entre los doce primeros países.
Los primeros en entrar en liza son los integrantes del relevo 4x400 mixto, el sábado día 13. Después será Quique Llopis el que corra el lunes día 15 en las series clasificatorias y, de esperar, que también el martes 16 en las semifinales y la final.
