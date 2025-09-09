Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Shipping Transport UpB Gandia triunfa en su debut liguero

El primer equipo júnior de la entidad gana al Lucentum Alicante

Jugadores, técnicos y auxiliares del júnior "A" de Units pel Bàsquet Gandia / UpB Gandia

Salva Talens Carbó

Gandia

Primera jornada de la fase regular de la Liga Junior Masculino Nivel Autonómico de baloncesto y primera victoria de Shipping Transport UpB Gandia, que prepara y dirige el técnico César Banyuls, tras vencer por 63-55 al Lucentum Alicante.

Este equipo debe ser un vivero de jugadores para el primer equipo y, de hecho, ya hay dos júniors que están realizando la pretemporada con el plantel profesional del club que milita en Segunda FEB: Joan Barber y Jordi Vives junto a los séniors de primer año "Garban" Arnau y Jorge Climent.

Shipping Transport UpB Gandia ha quedado encuadrado en el grupo B de de la Liga Junior Masculino Nivel Autonómico y, aparte del Lucentum Alicante, sus rivales son VelaBasket CB Sueca, CB Alginet Blau, Illice CB Elx Basket Academy, CB Ilicitano X Elx Basket Academy, Construcciones Francés (Ontinyent) y CB Don Bosco (Valencia).

El próximo partido de los gandienses, segundo en la liga y primero fuera de casa, será en la cancha del CB Don Bosco.

