La UE Tavernes ficha a un interior rápido, incisivo y de buen disparo
Erik Martínez Martí convence al técnico Edu Palomares "Tomaca"
Pepe Juan
La Unió Esportiva Tavernes ha presentado a un nuevo jugador para el primer equipo. Se trata de Erik Martínez Martí, de Cullera, 19 años, formado en la base del Cullera CF, juvenil y primer equipo hasta fichar por la UD Alzira de División de Honor Juvenil, llegando a debutar en el primer equipo profesional RFEF del club de la capital de la Ribera.
Erik es un interior rápido, incisivo y de buen disparo que ha convencido al mister vallero, Edu Palomares "Tomaca". Este futbolista pasa a ocupar el puesto vacante que deja el joven, Felip Sala, que ha pedido la baja después de su pase por los equipos de la base vallera con buena trayectoria y ha fichado por el CF Simat de Primera FFCV.
Por otra parte, la entidad que preside Toni Hernández ha presentado oficialmente a Luis Guijarro Navarro como coordinador de futbol-11. Con experiencia en el Athletic la Vall CF y equipos de la base de la UE Tavernes y el CF Simat, lleva ya muchos días de trabajo junto al director deportivo, Edu Alberola, para formar los equipos y planificar los entrenamientos.
