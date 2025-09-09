Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UE Tavernes ficha a un interior rápido, incisivo y de buen disparo

Erik Martínez Martí convence al técnico Edu Palomares "Tomaca"

Toni Hernández con el nuevo fichaje de la UE Tavernes, Erik

Tavernes de la Valldigna

La Unió Esportiva Tavernes ha presentado a un nuevo jugador para el primer equipo. Se trata de Erik Martínez Martí, de Cullera, 19 años, formado en la base del Cullera CF, juvenil y primer equipo hasta fichar por la UD Alzira de División de Honor Juvenil, llegando a debutar en el primer equipo profesional RFEF del club de la capital de la Ribera.

Erik es un interior rápido, incisivo y de buen disparo que ha convencido al mister vallero, Edu Palomares "Tomaca". Este futbolista pasa a ocupar el puesto vacante que deja el joven, Felip Sala, que ha pedido la baja después de su pase por los equipos de la base vallera con buena trayectoria y ha fichado por el CF Simat de Primera FFCV.

El presidente del club con el coordinador del futbol 11

Por otra parte, la entidad que preside Toni Hernández ha presentado oficialmente a Luis Guijarro Navarro como coordinador de futbol-11. Con experiencia en el Athletic la Vall CF y equipos de la base de la UE Tavernes y el CF Simat, lleva ya muchos días de trabajo junto al director deportivo, Edu Alberola, para formar los equipos y planificar los entrenamientos.

