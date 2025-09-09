Units pel Bàsquet Gandia supera ya los 400 abonados y abonadas

Units pel Bàsquet Gandia anuncia que ya tiene más de 400 abonados y abonadas para la temporada 2025-2026 y se fija como objetivo superar el medio millar durante este mes de septiembre. Units supera los 400 afiliados tras el inicio de la pretemporada de su primer equipo y principal reclamo para la afición.

Proinbeni UpB Gandia está en su segunda semana de entrenamientos, ya ha disputado con victoria un primer encuentro amistoso y este domingo tiene su segundo encuentro y primero oficial de la temporada. Será ante el Molina Basket, también de Segunda FEB, en el comienzo de la Copa de España.

Se nota que la gente tiene ganas de ver en acción este nuevo proyecto deportivo cada día más profesional en Segunda FEB, la tercera categoría más alta del baloncesto español.

En cuanto a la campaña de abonos, los precios han subido con relación a la pasada campaña de 15 a 30 euros. En la temporada 2025-2026 hay dos novedades: el pase o abono de adolescente para jóvenes de 13 a 17 años y el de honor familiar para dos personas adultas.

La inscripción para obtener cualquier modalidad de pase se realizará de forma telemática a través de la web del club en el apartado "Abónate", www.upbgandia.com.