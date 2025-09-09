La Universitat Popular abre inscripciones con nueva subsede y amplia su oferta al Grau de Gandia

La Universitat Popular de Gandia (UPG) inicia un nuevo curso con la gran novedad de la nueva subsede ubicada en la anterior escoleta del Raval, en la avenida Rafelcofer, 24.

Lo ha anunciado la edil de Educación, Esther Sapena, acompañada de la directora de la UPG, Carol Fuster. Este nuevo espacio de la UPG ha sido rediseñado por el Ajuntament de Gandia, con una inversión de 42.720,72 €.

Cuenta con dos aulas grandes adaptadas para los cursos que se realizarán allí, una tercera aula ubicada en el anterior comedor y una cocina totalmente equipada; además, también hay en el centro el despacho y el aula de absentismo del departamento de Educación.

El espacio contará también con servicio de conserjería municipal en los días y horarios de clases a pesar de que las inscripciones y matrículas de los cursos así como cualquier trámite administrativo continuará realizándose en la secretaría de la UPG en el edificio de la Plaça Loreto.

Allí se trasladarán los cursos de Cerámica y Restauración de Muebles, que son las dos disciplinas que cuentan con una mayor demanda y por eso se ha decidido dotarlas de un espacio propio y con mejores condiciones, consiguiendo ampliar la oferta con un grupo más de cada curso y poder ampliar la ratio de estos. Además, también se hará el curso de 'boixets' en este nuevo espacio.

Aparte de estos cursos, la nueva subsede permite un abanico amplio en la realización de talleres innovadores aumentando así la oferta del año pasado, con talleres de cocina o de cultura del vino, además de otros nuevos talleres como "EntrenaMente", y el taller para aprender a grabar y editar los reels que se emplean en las redes sociales que se harán en otros espacios y que completarán la oferta del curso pasado, la cual se ha mantenido.

Otra de las novedades del curso es que este año "hacemos llegar la oferta de cursos de la UPG al Grau, donde ofreceremos uno de los grupos de 'Boixets', nivel iniciación y el taller "EntrenaMente", un espacio donde se emplearán herramientas para aumentar las capacidades mentales y cognitivas con ejercicios de control de la voluntad, la atención y la determinación fomentando la calma mental de las personas", comenta la concejala.

El resto de cursos y talleres del cuatrimestre se desarrollarán en los centros sociales habituales de los últimos años en los distritos de Marxuquera, Roís de Corella, Benipeixcar, Santa Anna, República Argentina-El·líptica, Raval y en la misma sede principal de la UPG en el Centre Històric, en la Plaça Loreto. Continuarán también las clases de Fotografía y Valenciano a las Escuelas Pías y en el edificio Tossal.

Para este primer cuatrimestre se ofrecen un total de 34 cursos y 9 talleres al mismo tiempo que también se ofrecerán las visitas guiadas al patrimonio natural que este año versarán sobre la cultura del agua.

Las inscripciones para el primer cuatrimestre del curso se han abierto este lunes hasta el jueves 18 y el viernes 19 a las 9:00 h tendrá lugar el sorteo de plazas, un acto público que se celebra en las dependencias del Ayuntamiento y que está abierto al público.

La posterior matrícula de los cursos la podrán efectuar todas aquellas personas que hayan sido admitidas por sorteo entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre. Las clases del primer cuatrimestre empezarán el lunes 20 de octubre y finalizarán el viernes 6 de febrero de 2026.

Para mayor información pueden acercarse a las oficinas de la Universitat Popular de la plaça Loreto, 4, abiertas al público de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y los lunes y miércoles por la tarde, de 17:00 h a 20:00 h.

Pueden también contactar por teléfono al 962.959.515 o por correo electrónico upg@gandia.org así como visitar el blog universitatpopulargandia.blogspot.com y las redes sociales de la UPG de facebook e instagram.