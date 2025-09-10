Circuit de Curses Safor-Valldigna Caixa Popular: "Primer que tot, seguretat"

El Circuit de Curses Safor Valldigna Caixa Popular ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales con el lema "Primer que tot, seguretat". La organización del Circuit recuerda a las y los participantes que "no está permitido cruzar la meta con niños, carritos o mascotas. Puede parecer un detalle, pero es fundamental para evitar accidentes y garantizar que la llegada sea cómoda y segura para todo el mundo".

Se destaca también en este aviso que "si se quiere compartir ese instante con la familia, siempre habrá tiempo después, fuera de la línea de meta, donde el abrazo y la foto se disfrutan con más calma y emoción".

La meta, según el Circuit Caixa Popular, "es un momento mágico, donde llegan las emociones, el esfuerzo y la ilusión de cada corredor y corredora. Pero también es una zona delicada, en la que debemos cuidar la seguridad de todos y todas, finalizando el escrito dando las "gracias por hacer del Circuit un espacio seguro y respetuoso".

La última prueba del Circuit se corrió el pasado sábado 30 de agosto en Miramar, mientras que este sábado, 13 de septiembre, se disputa la próxima puntuable del Circuit en Bellreguard. (crono4sports.es).