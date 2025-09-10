Fira i Festes Gandia 2025: estos son los días de precios reducidos en las atracciones

Tras muchos meses de preparación, el motor de la Fira i Festes de Gandia del 2025 ya está engrasado. El ayuntamiento ha ido desgranando en las últimas semanas algunas pinceladas de lo que será la programación de una celebración que tendrá lugar entre el 3 y el 6 del próximo mes de octubre. Este miércoles, el salón los arcos de la planta baja del ayuntamiento ha acogido, como un acto solemne, la presentación las actividades que se desarrollarán a lo largo de esas jornadas.

Entre los aspectos más destacados, la concejala de Fira i Festes, Balbina Sendra, que ha comparecido junto al alcalde, José Manuel Prieto, ha revelado que la feria de atracciones, que empezará a instalarse en los próximos días, abrirá sus puertas el próximo 26 de septiembre, fin de semana previo al inicio oficial de las celebraciones.

Como ocurre históricamente, también se han preparado para este año las dos jornadas de precios reducidos, con el objetivo de llegar a todas las familias tanto de la ciudad como de la comarca, y las jornadas sin ruido para aquellas personas sensibles a los sonidos altos que prefieran disfrutar de las atracciones de feria sin música ni locuciones.

Así, las jornadas en las que se aplicará un descuento al precio habitual de las atracciones serán el 2 y el 12 de octubre, jornada en la que cierra al parque de atracciones. La novedad al respecto de este año, como ha revelado la concejala, es que no habrá un horario máximo para disfrutar de la feria con precio reducido, sino que se mantendrá durante toda la jornada, hasta el cierre.

Por su parte, los dos días de ruido reducido son el 1 y el 7 de octubre, cuando las atracciones funcionarán sin música hasta las 22 horas.

El alcalde ha detallado que la Fira i Festes de este año contará con un total de 143 actividades que se desarrollarán a lo largo de cuatro días entre conciertos, teatro y propuestas tradicionales.

Por otra parte, Sendra ha recordado que este martes finaliza el plazo para presentar candidatura para formar parte de las bandas del Tio de la Porra, mientras que el viernes se celebra el sorteo. En estos momentos hay 402 personas inscritas, de las que 214 son adultos y 188 estudiantes.