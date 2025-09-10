Gandia acoge la primera edición del Foro Más que Empresas

Cintillo Foro Más que Empresas Safor. / ED

Por tierra, mar y casi por aire, la comarca de la Safor es una de las zonas con mayor número de emprendedores y empresas ya asentadas de toda la Comunitat Valenciana. Avanzar, crecer e innovar forma parte del ADN de los empresarios de la región y, por ello, Levante-EMV organiza en Gandia la I edición Foro Más que Empresas, un encuentro que cuenta con el impulso de la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Este encuentro es el primero de una serie de coloquios que recorrerán las comarcas en las que el diario Levante-EMV cuenta con delegación propia. En esta ocasión, la apertura del ciclo se celebrará el próximo viernes, 12 de septiembre, en Urbalab Gandia a partir de las 12 horas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, será el encargado de la apertura del evento y quien dará paso al diálogo en el que intervendrán el concejal de Hacienda, Inversiones Estratégicas, Vivienda y Patrimonio, Salvador Gregori; el presidente de Faes, Juan Pablo Tur; Rosana Navarro, directora en Gandia de GSP; Josep Llopis, director de Zona de Caixa Popular; y Vicente Faro, presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana. La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, será quien clausure el acto con su intervención.

El valor de la empresa local

Emprendedores, instituciones y líderes locales se reunirán en un foro que impulsa la economía comarcal con rostro humano. Porque las fortalezas de la entidades van más allá de los números.

Sostener una economía cercana requiere una implicación extraordinaria porque apela a la mejora y la calidad de vida de empresarios, trabajadores y vecinos de la zona. Por ello es esencial crear y mantener un diálogo continuo entre todas las entidades e instituciones de carácter público y privado que permita conocer las necesidades, aspiraciones y preocupaciones del tejido empresarial.

La Safor cuenta con dos bastiones inamovibles en su economía: el puerto de Gandia y el sector agrícola, aunque por supuesto, también existen grandes marcas muy populares en el ámbito nacional. Todos ellos, junto a las pymes que salpican la comarca, encontrarán en el I Foro Más que Empresas un punto de encuentro para hallar respuestas a las incógnitas del presente y del futuro.

Conocer cuál será el impacto de uno de los grandes proyectos de la ciudad como es el Gandia Arena, analizar si las empresas encuentran apoyo por parte de las entidades financieras y de las instituciones públicas, qué puede ofrecer la comarca de la Safor para atraer a emprendedores o encontrar inspiración en la carrera de una empresaria ejemplar son algunos de los puntos sobre los que debatirán los invitados al foro empresarial de este viernes.

El polígono de Sanxo Llop

Otro de los temas que se tratarán durante el encuentro es el estado en el que se encuentra el proyecto del polígono Sanxo Llop, espacio que pasa por ser el centro del desarrollo económico futuro de la ciudad de Gandia.

Tras 17 años de parón, las obras de este proyecto urbanístico de más de 300.000 metros cuadrados comenzaron en septiembre de 2024 y, un año después, siguen sumándose empresas interesadas en instalarse en sus terrenos localizados en la zona sur de Gandia. De hecho, en el pasado mes de junio, el alcalde de Gandia anunció la construcción del nuevo hotel Holiday Inn Express Gandia, el primer establecimiento hotelero de esta zona de expansión que contará con 105 habitaciones y diseñado principalmente para viajeros de negocios, aunque estará abierto a todo tipo de clientes.