Importante novedad en la "Ofrena" de las Fallas de Gandia para 2026

La Federació de Falles de Gandia ha decidido aplicar un importante cambio en uno de los actos más multitudinarios de cuantos se celebran durante la semana fallera. El próximo mes de marzo, la "Ofrena" de flores a la Verge dels Desemparats se celebrará partida en dos, en horario de mañana y tarde. Históricamente, este acto siempre ha sido a partir de las 17 horas del 18 de marzo. Su duración, alrededor de cinco horas, hacía que muchos falleros y muchas falleras, sobre todo los más pequeños, declinaran participar, puesto que acababa haciéndose muy de noche y, en marzo, lo normal es que a esas horas no acompañen las temperaturas y para muchos pequeños y pequeñas sea momento de estar ya en casa.

El año pasado, la persistente lluvia que cayó durante todas las fiestas forzó a celebrar este acto por la mañana y el resultado fue un auténtico éxito de participación. Es por ello que casi desde el mismo momento se puso sobre la mesa el debate de cambiar el horario de un acto que agrada a los falleros y las falleras pero también a muchos vecinos de la ciuidad que acuden a seguirlo.

El presidente de la Federació de Falles, Francisco Martínez, informó a la asamblea de las fallas, celebrada la noche del martes en el Museu Faller, del cambio que ha decidido la ejecutiva de la entidad. La propuesta, que no fue sometida a votación porque es una decisión de la Junta Local, pasa por que el acto se dividirá en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. En cada uno participará un número concreto de comisiones, aunque la forma de dividirse aún debe trabajarse en las próximas semanas.

Martínez ha explicado que esta medida se toma "pensando en que pueda participar el mayor número de personas posibles", ya que considera "un despropósito" que algunas comisiones finalicen su recorrido a las 23.30 horas, lo que les impide disfrutar de la cena de ese día en el casal a una hora adecuada.