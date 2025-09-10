Un inicio de curso diferente para el CA Safor Teika y el Club de Córrer el Garbí

El Club Atletisme Safor Teika y el Club de Córrer el Garbí han puesto en marcha sus maquinarias con motivo del inicio del nuevo curso deportivo 2025-2026.

A pesar de la falta de una instalación específica como la pista de atletismo, actualmente cerrada por obras, los dos clubes de Gandia han iniciado la nueva temporada de escuelas, grupos de competición e incluso el de padres y madres.

En estas primeras jornadas del ejercicio 25-26, los atletas y entrenadores han realizado las prácticas distribuidos en espacios del polideportivo como el campo de rugby, la pista de patinaje o el Colegio ABC.

Atletas y responsables del Club el Garbí en la jornada inaugural del nuevo curso / Salva Talens Carbó

En la convocatoria del primer día estuvieron presentes el presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà, y la presidenta del CC el Garbí, Lourdes Vidal, y lógicamente, también, participaron técnicos de las dos entidades como David Melo, Pau Roig, Ainhoa Martínez o Juanvi Escolano.

El club "groguet" arranca con la semana de puertas abiertas, en la que invitan a la gente a probar los entrenamientos de forma gratuita y sin compromiso. Toda la información se puede encontrar en la oficina de la entidad (n.º 40 de la avenida del Grau), de lunes a viernes, de 17:00 a 19:30 horas, o también bajo la tribuna del Estadio Guillermo Olagüe. Las personas que quieran más información pueden encontrarla en la página www.clubatletismesafor.es.

La entidad "morada" también convoca a sus deportistas y a las personas interesados e interesadas en su oferta a acudir al Polideportivo Municipal de Gandia (campo de rugby) y al punto de información que ahora mismo tiene el club en las oficinas del CF Gandia. Aquellos y aquellas que quieran más información o inscribirse pueden hacerlo en la página www.ccelgarbi.com.