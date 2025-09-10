Liga Autonómica Valenta: Máxima exigencia para el CF Miramar

El amateur femenino del CF Miramar inicia su andadura en la Lliga Autonómica Valenta 2025-2026 contra el Elche CF "C" este domingo a las 19 horas en el Poliesportiu El Molí de la localidad de la Safor. El equipo miramarino ha trabajado duro y con mucho entusiasmo durante la pretemporada para prepararse de la mejor manera con el objetivo de competir en esta liga tan competitiva y de tanto nivel.

El equipo mantiene la base de la temporada pasada y se ha reforzado con jugadoras jóvenes de gran nivel con mucho presente y también futuro. Las caras nuevas del equipo son Ingrid, portera con grandes reflejos y buen juego aéreo, y Claudia, defensa central contundente y con buena salida de balón, que proceden de la UE l'Alcúdia; Luján, centrocampista con una técnica excelente y gran visión de juego proveniente del CE Alberic; Carla, defensa férrea con un gran sentido táctico, luchadora y fuerte, y Sanmar, atacante habilidosa, técnicamente muy buena con mucho desequilibrio y gol. Con estas incorporaciones, el equipo aumenta la competencia interna y sumado a la base de la plantilla hará que el equipo incremente su nivel.

La línea a seguir y el objetivo del equipo está claro y no es otro que trabajar duro día a día, esforzarse al máximo para competir cada fin de semana en aras de buscar sumar la mayor cantidad de puntos en cada partido. Sabiendo de la exigencia y complejidad de la liga, el equipo miramarino es consciente de la necesidad del esfuerzo colectivo y tener una mentalidad fuerte y positiva para competir en el máximo nivel.

Marcos Torregrosa continúa como entrenador del CF Miramar , el conjunto de mayor categoría de la Safor encuadrado en un grupo único de 16 equipos. La competición será de 30 jornadas en dos vueltas.

Los rivales de este curso deportivo son Odisea CF (Castellón), Rojales CF "A" (Dolores-Alicante), Alqueries CF (Alqueria del Niño Perdido-Castellón), CDFB l'Eliana "B", UD Paterna, UD Castellonense "A" (Castelló de la Ribera-Villanueva de Castellón), Villarreal CF "C", CD At. Aspe "A" (Aspe-Alicante), Levante UD "D", UD Ondarense "A", CFF Martítim "A" (Valencia), Mislata CF "B", Elche CF "C", CF Fénix Moncada "A" y Valencia Féminas CF "C".