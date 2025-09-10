"¿Quién me paga los daños que me ha provocado un helicóptero de extinción de incendios?

Antonio Miñana, un agricultor de Ador, fue testigo de cómo uno de los helicópteros que trabajaron en la extinción del incendio que la pasada semana afectó a la montaña del Tossal de la Creu, en Oliva, destrozaba, por accidente, uno de los elementos más importantes de una finca de su propiedad, ubicada a escasos metros del polígono industrial Raconc. Se trata de los paneles solares con los que suministra energía al motor que le sirve para regar las 40 hanegadas de aguacates que produce.

Su parcela agraria cuenta con una gran balsa de agua para el riego y fue por ello que los servicios de emergencia pusieron el foco en esta propiedad para que los medios aéreos desplazados hasta el lugar del incendio pudieran cargar el agua que posteriormente se lanzaba desde el aire sobre la base de las llamas.

Cuando se produce un incendio forestal, su extinción se convierte en prioridad absoluta, por lo que se pide que se dejen libre al máximo posible balsas, piscinas y cualquier otro elemento del que se pueda extraer agua.

En su caso, cuenta que fueron los trabajadores de una empresa próxima, que le conocen, quienes le avisaron de que el helicóptero de la Generalitat estaba cargando en su estanque, por lo que no dudó en acudir a la parcela. Así fue como pudo grabar con su móvil el momento en el que el piloto desciende hasta situarse sobre la lámina de agua. La operación es perfecta, como corresponde a profesionales que están entrenados de sobra para llevarlas a cabo. Pero, como es de sobra conocido, las aspas del helicóptero provocan mucho viento y eso fue lo que acabó por derribar los paneles solares que tiene instalados junto al motor de riego que sirven precisamente para darle electricidad y accionarlo. En el vídeo grabado por el propio Antonio Miñana se aprecian los daños sufridos por los paneles.

Según cuenta el afectado, el técnico que ha hecho la valoración apunta que la reparación de los daños asciende a entre 12.000 y 14.000 euros. Además, durante cuatro días no ha podido regar, cuando la fruta que cultiva, el aguacate, «necesita agua de forma constante». Por ello, «me he visto obligado a alquilar un generador par poner en marcha el motor de riego».

Es la solución para que las 40 hanegadas de aguacates puedan seguir adelante, cuando se encuentran en plena producción para que puedan empezar a ser recolectados el próximo mes de noviembre. Pero esta medida le cuesta 65 euros al día, sumando los 30 euros que cuesta el alquiler del módulo cada jornada más los 35 para el gasoil con el que se acciona. «A este dinero hay que sumarle los 180 euros del transporte», señala el afectado.

El hombre, que entiende de la necesidad de tomar el agua para hacer frente a las llamas, lamenta, sin embargo, que «no sé a quien acudir», para que le cubran los daños. "¿Ahora quién me lo paga?, se pregunta el agricultor, que instaló los paneles hace cuatro años para reducir costes de producción.

De momento, ha dado parte al seguro, por si cubre los daños provocados por este tipo de actuaciones y también ha remitido una solicitud al Consorci de Bombers de la Provincia de Valencia. «Llamé al 112 y les trasladé el asunto, me dijeron que se pondrían en contacto conmigo y estuve esperando varias horas. Luego volví a llamar y me dijeron que esa no era la vía para comunicar este asunto», cuenta Antonio Miñana a Levante-EMV.

Según han informado desde el consorcio provincial a este periódico, el helicóptero que llevó a cabo la operación pertenece a la Generalitat y, además, es el servicio de Emergencias autonómico quien gestiona el operativo y, por tanto, es a esta administración a la que tiene que acudir para reclamar por los daños.