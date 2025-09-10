El PP de Gandia denuncia la falta de repintado en pasos de cebra junto a varios colegios

El concejal del PP de Gandia David Ronda denunció de que el curso escolar en la ciudad ha comenzado con pasos de peatones a falta de un repintado en el entorno de varios colegios, por lo que considera que es "una dejadez y abandono” por parte del Gobierno local, ya que “pone en riesgo la seguridad de los escolares y de sus familiares”.

“Han tenido todo el verano para repintar y reforzar la señalización de los pasos de cebra cercanos a los colegios, y han preferido mirar hacia otro lado, la seguridad de los niños no es una prioridad para el PSOE”, comentó Ronda.

“Es un problema que puede solucionarse con un simple bote de pintura y es inaceptable que un ayuntamiento con el presupuesto de Gandia sea incapaz de garantizar algo tan básico”, añadió.

Por otra parte, Ronda recuerda que en marzo se aprobó, a través de los presupuestos participativos, la instalación de señales luminosas en pasos de peatones, especialmente en zonas periféricas. “Sin embargo, seis meses después, Prieto sigue sin cumplir con este compromiso, demostrando que su gobierno solo se dedica a los anuncios de escaparate y no a resolver los problemas reales de los vecinos”.

En respuesta a estas críticas, la concejala de Movilidad y Tráfico, Lydia Morant, considera que los ediles del PP "vuelven a utilizar un discurso hiperventilado y apocalíptico que tanto les caracteriza y que se aleja, y mucho, del día a día de la ciudad”.

Morant explicó que existe un cronograma anual establecido con una contrata que realiza las tareas de repintado de los pasos de cebra y que, actualmente, se está trabajando en un pliego que contempla la mejora de la señalización vial.

“El señor Ronda se habría podido ahorrar todo esto con una simple llamada o esperando la comisión que se celebra este jueves donde le habría explicado en que estamos trabajando ahora mismo”, y añadió que “si tanto le preocupan los estudiantes de la ciudad, tendría que estar trabajando para conseguir que se puedan reducir las ratios en las aulas; evitando que la Conselleria siga sin escolarizar más de 200 niños de la ciudad; dotando los centros con el número de profesores que marca la ley o pidiendo a la Generalitat que deje de despreciar a nuestros estudiantes obligándoles a pagar más del doble para desplazarse en tren a València”.