Primera FFCV: CF Gandia, rival a batir; CE la Font, experiencia; CF Simat, histórico estreno

Arranca la competición liguera en el fútbol amateur de regional este fin de semana. En Primera FFCV, el CF Gandia, el CE la Font d'en Carròs y el CF Simat "A" son los representantes de la Safor.

El club gandiense es el rival a batir porque juega en esta categoría tras su descenso al final de la pasada temporada. Su historia le obliga a pelear por el ascenso y, seguro, que al resto de equipos les motivará de una manera especial poder derrotarle.

Equipo inicial del CE la Font en La Nostra Copa / CE la Font

Los fonteros son ya "veteranos" en esta antigua regional Preferente con militancia de varios años en la categoría. La entidad de la Valldigna afronta una campaña histórica con su estreno en esta división, tras el brillante ascenso del curso anterior. Nunca había estado tan alto en el fútbol regional.

El CF Gandia afronta el campeonato con Alberto Gregori de entrenador, el CE la Font tiene a Jaume Pastor en el banquillo y José Jaime Alemany sigue al frente del CF Simat tras ser principal artífice del ascenso.

Gandia, la Font y Simat ya han comenzado el curso de manera oficial en la primera eliminatoria de La Nostra Copa. Los tres han saldado con éxito sus compromisos.

El entrenador del CF Gandia, Alberto Gregori / CF Gandia

También los tres inician como locales la Liga. El CF Gandia recibe al Massanassa CF en el Guillermo Olagüe el domingo, 14 de septiembre, a las 18 horas, y el mismo día y a la misma hora, el CE la Font juega en la Plana ante el CD Enguera y el CF Simat en su feudo frente al histórico CD Dénia.

El resto de encuentros de la jornada inaugural están programados para el sábado, 13 de septiembre: Racing d'Algemesí vs SD Sueca; Torrent CF "B" vs UE la Mancomunitat Ovocity "A"; CDSB Ontinyent vs CF Llutxent; UE Vall dels Alcalans "A" vs Pego CVF y UE l'Alcúdia vs Algemesí CF "A".