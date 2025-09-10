El último escollo para la piscina cubierta de Tavernes

Tratándose de la piscina cubierta de Tavernes de la Valldigna era muy atrevido pensar que todo saliera perfecto a la primera. Hace unos meses, el ayuntamiento sacaba a licitación el proyecto para ejecutar los trabajos que permitirán, por fin, abrir el recinto deportivo, que se dio casi por finalizado hace 14 años. En un intento de que los trabajos no sufran más retrasos, el departamento técnico y el de Obras promovieron un proceso por lotes, con el que se buscaba que empresas especializadas en cada una de las labores que quedaban pendientes asumieran esa labor y, además, evitar que si una de ellas sufre algún tipo de problema que le obliga a abandonar que no afecte al resto de los avances.

En concreto salieron ocho lotes, de los que, una vez vencido el plazo de presentación de ofertas y posterior adjudicación han quedado desiertos cuatro. En todos los casos el motivo ha sido la falta de presentación de propuestas.

El montante total de la licitación es de 2,1 millones de euros, mientras que los lotes desiertos ascienden a 393.000, con cantidades que oscilan entre los 36.000 hasta los 211.600. En todo caso, la porción más cuantiosa e importante, la obra general en el interior de las instalaciones, sí que ha sido adjudicada. Este lote asciende a más de 870.000 euros y será ejecutado por la empresa Gruexma SL, una mercantil murciana.

La falta de ofertas, sin embargo, no tiene por qué ser un problema grave para el proyecto final ni tampoco suponer el retraso en el inicio de los trabajos. De hecho, tanto la alcaldesa,Lara Romero, quien se ha implicado de forma directa en la apertura de la piscina casi desde el primer día que tomó posesión del cargo, y el concejal de Obras Públicas, Josep Llàcer, han asegurado que el asunto está en vías de solución y que en breve estará todo listo para que puedan arrancar los trabajos.

Al quedar desierto un concurso, el ayuntamiento tiene ahora la capacidad de adjudicar las obras por un proceso negociado sin publicidad, con el que se invita a varias empresas y se les ofrece la posibilidad de asumir el proyecto, ofreciéndole las condiciones que se estipulan en los pliegos.

Ambos aseguran que a lo largo de este mes de septiembre estará todo listo para que puedan empezar los trabajos que permitirán la finalización de las instalaciones y, por consiguiente, la apertura de la piscina, algo que desean muchos vecinos y vecinas de Tavernes desde hace años.

El actual proyecto contempla acabar los trabajos para dejar acabada una piscina funcional, que cuente con los elementos básicos para poder funcionar y, sobre todo, ofrecer el servicio necesario para tantas personas de todas las edades del municipio. Eso contempla, entre otros aspectos, la eliminación de toda la zona de «spa», es decir, la retirada de la sauna y los baños turcos y la habilitación de una tercera piscina de chapoteo para clases de los más pequeños.

Las salas del primer piso se repararán, porque sufren algunos desperfectos debido a los años de abandono, pero, por el momento, quedarán diáfanas y no se equiparán, aunque en principio estaban destinadas a gimnasios, y se dejará su apertura para más adelante.

Otro de los aspectos confirmados es que la piscina abrirá con gestión directa por parte del consistorio, que implantará una tasa pública para uso particular, cursillos y demás.

Obras paralizadas

La falta de ofertas en los cuatro lotes que han quedado desiertos suponen el último escollo de los muchos con los que se ha encontrado la piscina cubierta de Tavernes de la Valldigna, proyectada en la primera década de los 2000 y que quince años después afronta la que se espera que sea su fase final. Desde el consistorio confían en que una vez se inicien los trabajos ya yo haya más sustos, porque de esos también se saben algunos.

De hecho, el anterior Gobierno local ya puso en marcha un proyecto de 800.000 euros que ya se suponía que debía servir para acabar los trabajos pero problemas de la empresa acabaron por dejar paralizados los trabajos.Muchos de los materiales que creían servibles en realidad no lo estaban tras años y años de abandono. Eso se tradujo en otro largo proceso de modificación del proyecto.n