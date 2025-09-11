Más de 140 actividades conforman una Fira i Festes con nuevos escenarios

Tras muchos meses de preparación, el motor de la Fira i Festes de Gandia del 2025 ya está engrasado. El ayuntamiento ha ido desgranando en las últimas semanas algunas pinceladas algunos de los espectáculos de los que se podrán disfrutar en una celebración que tendrá lugar entre el 3 y el 6 del próximo mes de octubre. Este miércoles, el salón los arcos de la planta baja del consistorio ha acogido la presentación de la programación completa.

Han sido el alcalde, José Manuel Prieto, y la concejala de Cultura, Balbina Sendra, quienes han anunciado que la edición de este año contará con un total de 143 actividades a lo largo de los cuatro días de duración. Serán 17 más de las que se llevaron a cabo el año pasado y están dirigidas, como ha remarcado en varias ocasiones Prieto, para todos los públicos.

En concreto, los y las visitantes encontrarán 39 conciertos musicales, 45 actuaciones de teatro, 19 actividades tradicionales y las actividades que organizan las 18 entidades culturales y deportivas durante esas jornada. Durante esos días se ofrecerán 36 funciones en la calle, que correrán a cabo de un total de 18 compañías.

Prieto ha anunciado, además, dos nuevos espacios para la celebración de actividades. El primero es la plaza del Prado, donde se trasladarán los conciertos que habitualmente se celebraban en la plaza Major. De ese modo se logra doblar el aforo, al pasar de las 800 personas que podían presenciar los espectáculos frente al ayuntamiento a las 1.500 que podrán acudir al Prado. Precisamente en ese nuevo escenario se celebrará uno de los conciertos más importantes de la Fira i Festes de este año. Será el fin de semana anterior, siguiendo la estela de los años anteriores, cuando se ofrecerá un espectáculo de ópera y zarzuela que correrá a cargo de la conocidísima soprano Ainhoa Arteta junto a Luis Santana.

El segundo espacio que también se estrena en esta Fira i Festes es la Plaça del Joc, que estará destinado a los niños y las niñas y donde se llevarán a cabo actividaes infantiles. Se situará en plaza de la Vila, cuyos trabajos de remodelación están a punto de finalizar. Además, de forma complementaria en la plaza Major habrá una «minidisco» destinada al público familiar.

Programación "más ambiciosa"

Prieo ha destacado que desde el consistorio se ha preprado una programación «más ambiciosa» y «más completa» y confia en que será también «más multitudinaria» porque se ha organizado para que así sea.

El alcalde ha señalado que el cartel de este año supone «un salto cualitativo» con espectáculos «para todos los gustos» en una Fira i Festes que cuenta con «un modelo de proximidad y consolidado» que «se vivirá mucho más en la calle», señalaba el alcalde.

Por su parte, Balbina Sendra ha detallado que el acto inaugural, que se celebrará la noche del 3 de octubre, será un espectáculo dedicado al Tio de la Porra. «Si por la mañana le damos la bienvenida, por la noche le despedimos hasta el año siguiente», ha apuntado.

Otra de las novedades está en las bandas del Tio de la Porra, que este año suman efectivos, ya que habrá dos grupos de personas mayores de 40 años. Hasta el momento se han presentado más de 400 personas para formar parte de estos grupos que darán la bienvenida a la fiesta sacando a los niños y niñas de los colegios.

Sendra ha destacado también que en el marco de la Fira i Festes se celebra el 36 Encuentro Nacional de la Semana Santa, que, entre otros actos, incluye la representación de la Visitatio Sepulchri. Estas actividades se sumarán al concierto de Noèlia Llorens Titana, que tendrá lugar en el patio de armas del Palau Ducal y a los gratuitos del Parc de la Festa, protagonizados por artistas como Nil Moliner, Abril, La Fuga, Mojinos Escozíos o Camela, entre otros.