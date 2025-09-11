Arde un camión de recogida de basura en Villalonga

Un camión de recogida de residuos ha ardido esta mañana mientras trabajaba en la calle Pintor Sorolla de Villalonga. Los hechos, según ha podido saber este periódico, han tenido lugar alrededor de las 6. El vehículo acababa de realizar una carga cuando los operarios se han dado cuenta de que empezaba a salir humo de la carga, que posteriormente se ha convertido en llamas.

Se ha dado aviso rápidamente a los bomberos, que han acudido hasta el lugar para apagar las llamas. Pese a ello, el camión ha sufrido cuantiosos daños.

Se sospecha que el fuego podría haberse iniciado por una batería que se encontraba en un contenedor de papel u otro tipo de residuos.