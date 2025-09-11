La Copa Caixa Popular de Raspall arranca al Trinquet Ciscar de Piles este divendres
La competició s'ha presentat este dijous en l'Estadi Ciutat de València
Salva Talens Carbó
La Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 s'ha presentat este dijous en l'Estadi Ciutat de València, el temple del Levante UD. La gespa del camp granota ha quedat impregnat amb les samarretes roges i blaves dels més de 80 jugadors i jugadores que componen els 33 equips que participen en les respectives competicions de la Copa. Serà l'edició XVIII d'Escala i corda, la XI de Raspall i la IV de Raspall femení, que com en anys anteriors comptarà amb categories Pro1 i Pro2 en les categories masculines.
La Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí comença este dissabte, 13 de setembre, a la Llosa de Ranes u finalitzarà el 9 de novembre en el Trinquet de Xeraco. Este trofeu comptarà amb cinc parelles i un trio, on destaca com a novetat la presència de Diari, campió de Pro2 l'any passat. El de Quatretonda ha fet mèrits per a ocupar la plaça i jugarà amb el vigent campió, Tonet IV.
Per part seua, la Copa Pro2 de raspall masculí compta amb 16 jugadors repartits en 6 equips. Les primeres partides es jugaran este divendres,12 de setembre, en el Trinquet Ciscar de Piles amb doble jornada: a les 17 hores, Ximo i Ricardet contra Bonillo, Ibiza de Xeraco (vigent campió) i Terrades, i després, a les 18.30 hores, Ian i Alejandro vs Boronat, el xeraquer Jose i Rafa S. El campionat conclourà el 30 de novembre al Genovés. El format de competició es basa en una fase regular on l'últim equip queda eliminat, i penúltim i antepenúltim competeixen en una eliminatòria per a accedir a les semifinals. Este format es replica en les altres modalitats de raspall.
L'última Copa a començar serà la de raspall femení. El punt d'eixida el posarà el trinquet de l'Alqueria d'Asnar el 18 de setembre i coneixerem a les campiones el 23 de novembre en el trinquet El Rullo de Riba-roja. La competició comptarà amb sis trios, on destaca el debut de la resta (María E.), la mitgera (Laura) i puntera (Patri), actuals campiones del Circuit Sub23 de raspall femení Trofeu Caixa Popular del programa de Rendiment de la Federació de Pilota Valenciana.
