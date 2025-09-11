Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputacio rendeix honors a la Selecció Valenciana de Júlia de Tavernes i Sergi d'Oliva

El president Vicent Mompó felicita als esportistes i als seus familiars pels èxits en l'Europeu Jove de Bèlgica

Pilotaris, familiars, polítics, tècnics i federatius, en l'acte celebrat a la Diputació de València

Salva Talens Carbó

Gandia

La selecció jove de la Comunitat Valenciana, el president de la FPV, Vicent Molines, i els entrenadors-seleccionadors han sigut felicitats pel president de la Diputació de València, Vicent Mompó, i el diputat d'Esports, Pedro Cuesta, pels seus èxits al Campionat d'Europa disputat a Bèlgica on han sumat un total de huit medalles: dos d’or, quatre de plata i dos de bronze.

Júlia de Tavernes i Sergi d'Oliva, en l'acte de la Diputació

En eixe acte han estat presents la pilotari de Tavernes de la Valldigna, Júlia, i el jugador d'Oliva, Sergi, com integrants del conjunt jove de la Comunitat Valenciana.

La Diputació de València també ha destacat el paper dels familiars dels joves esportistes, molts d'ells presents al campionat en Bèlgica, pel fet de acompanyar-los als entrenaments, a les partides del dia a dia i de la selecció i estar sempre pendents dels seus fills i filles.

