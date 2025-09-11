El Gobierno de España premia a Gandia por el proyecto para renaturalizar el barranco de Beniopa

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, calificó de “emblemático y de alto valor innovador” el proyecto de renaturalización y mitigación de los efectos de las inundaciones que está ejecutando el Gobierno de Gandia en el barranco de Beniopa.

El proyecto ha sido uno de los 39 galardonados en el acto de presentación de resultados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha tenido lugar este jueves en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y ha estado presidido por la ministra.

El corredor verde de Beniopa supone una inversión de 2,5 millones de euros, financiado en un 95% por la Fundación Biodiversidad, dentro del Mecanismo de Recuperación Transformación y Resiliencia del Ministerio, con fondos europeos Next Generation.

Aagesen subrayó que el proyecto de Gandia destaca “por su carácter innovador, su impacto y efecto multiplicador, así como por su enfoque integral”. Remarcó su contribución a los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y destacó que “genera valor público y fortalece el tejido institucional y social”.

La concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática de Gandia, Alícia Izquierdo, recogió el reconocimiento de manos de la ministra. Izquierdo explicó que «algunas de las accionesya están ejecutándose, y también se han hecho ya trabajos preparatorios como la limpieza de especies invasoras con el objetivo de recuperar la función paisajística e hídrica».

La concejala recordó que el proyecto consta de un ambicioso Plan Director, presentado el año pasado. «Un documento de futuro para el barranco y su zona de influencia que incluirá un conjunto de acciones sobre el terreno desde el Barranc de Borrell hasta la desembocadura en el puerto. Queremos que a partir de un espacio degradado y marginal lograr paisajes de gran valor y muy integrados en nuestro territorio en todas sus vertientes: la rural o agrícola, la urbana y la natural», comentó Izquierdo, al tiempo que expresó su agradecimiento al Ministerio por el premio.