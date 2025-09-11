Joan Sirera (CA Safor Teika), al Campeonato del Mundo Paralímpico en India

El atleta del Club Safor Teika de Gandia, Joan Sirera, participará en el Mundial Paralímpico, que se disputa en Nueva Delhi (India) del 27 de septiembre al 5 de octubre. Sirera correrá los 100 metros lisos en la categoría para deficientes visuales T13.

Sirera representa a la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC). Competirá el lunes 29 de septiembre por la mañana en la semifinal, y la final, en caso de pasar, será el martes 30 por la tarde. El 22 partirá hacia la India desde el aeropuerto de Barajas, con la expedición más amplia del Comité Paralímpico Español, y el 23 estará en Delhi.

Joan Sirera Molina tiene 20 años y es de Beneixama (Alt Vinalopó). Esta es su segunda temporada en el CA Safor Teika. Actualmente reside en Madrid, donde estudia segundo curso de Fisioterapia en la UAM y está becado como interno por la Residencia Joaquín Blume, ubicada dentro del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Su entrenador es Juan José Fernández.

El pasado mes de julio compitió en el Campeonato de España Absoluto por Clubes para Personas con Discapacidad, en Fuenlabrada, donde fue oro en los 100 metros lisos y bronce en salto de longitud. Estos resultados, sumados a los récords de España absolutos de 60 m (7.06) y 100 m (11.13) en su categoría, logrados la pasada temporada, le dieron el pasaporte al Mundial.

Pese a su juventud, no es la primera vez que es internacional. En 2022 acudió a unos Juegos Europeos en categoría junior, en 2023 con 17 años estuvo en el Mundial Paralímpico de París (10º en 100 m.l. y 12º en longitud), y desde 2022 ha participado en mítines en Francia e Italia. Durante tres temporadas formó parte del Proyecto FER.