Més valentia
"Necessitem més valentia per a fer de Gandia un exemple d’inclusió, feminisme, valencianisme, ecologisme i cultura de la pau"
Alícia Izquierdo i Esther Sapena
Iniciem un nou curs polític amb la convicció intacta: Compromís Més Gandia continua sent l’accent d’esquerres al govern de la ciutat. Ho volem deixar ben clar perquè sabem que, governant en coalició, és fàcil que la ciutadania perceba les diferències com a renúncies. Però no és així, les discrepàncies formen part de la naturalesa d’un govern plural, i som la garantia que hi haja veus que defensen amb fermesa un projecte d’esquerres valencianista, valent i coherent.
Nosaltres mai hem amagat que el govern local està format per dos partits, Compromís i PSOE. Eixa pluralitat és alhora una riquesa i un repte. Una riquesa perquè suma experiències, visions i maneres d’entendre la ciutat; un repte perquè cal diàleg constant i capacitat de pacte. I ací volem reivindicar el nostre paper: el de qui recorda, cada dia, que Gandia ha de ser un referent en polítiques d’esquerres.
Per això diem amb tota claredat que ens cal més valentia. Més valentia per no caure en les concessions fàcils, diluint el discurs i les accions sobre la base d'un suposat rèdit electoral a curt termini. Més valentia per a no mirar cap a un altre costat davant les emergències socials i climàtiques. Més valentia per a fer de Gandia un exemple d’inclusió, feminisme, valencianisme, ecologisme i cultura de la pau.
És públic que no compartim algunes decisions del nostre soci de govern, i així els ho hem dit en moltes ocasions (la darrera, en la jornada de treball del govern local que vam fer divendres passat). Un exemple molt clar, una línia roja difícil d’engolir (fins i tot per a una bona part del socialisme local), és la jura de bandera militar per a civils, que l’alcalde s’entesta a celebrar al novembre, per primera vegada a la nostra ciutat. No, no representa el model de Gandia que les esquerres defensem. Ens reafirmem en què Gandia ha de ser una ciutat pacifista, que faça bandera de la cultura de la pau. I no d'altres valors, que molt sovint ens recorden moments de la nostra història (mireu vídeos de jures de bandera “civils” i jutgeu vosaltres mateix).
Ocorre igual amb la taxa turística, una eina justa i necessària per a redistribuir riquesa i corresponsabilitzar del manteniment de serveis que també utilitzen les persones visitants. No ha sigut possible arribar a un acord dins del govern, però continuarem defensant-la en altres fòrums i moments de la legislatura. Per coherència, i perquè entenem el turisme com un actiu que ha de contribuir també al benestar de la ciutat.
Tampoc podem obviar un altre dels punts de discrepància amb el PSOE, que compta amb el suport incondicional de la dreta: el projecte de la CV-60. Des de Compromís i molts col·lectius civils o ecologistes hem manifestat reiteradament la nostra oposició, perquè entenem que es tracta d’una infraestructura que respon a un model obsolet, que hipoteca el territori i que xoca frontalment amb els objectius de sostenibilitat i vertebració equilibrada que defensem. Cal recordar la urgència de reforçar el transport públic i les connexions ferroviàries, com el tren de la costa, el Gandia-Oliva-Dénia i no per ampliar carreteres, destrossant l’horta, que ens arrosseguen a errors del passat.
Volem recordar també la nostra oposició frontal al projecte del glàmping o macrocàmping de luxe entorn de la Marjal plantejat la legislatura anterior, un projecte que hipoteca un dels espais naturals més valuosos de la nostra ciutat. Perquè entenem que la Marjal ha de ser preservada com a patrimoni natural i no convertida en un negoci especulatiu. Gràcies a les nostres al·legacions el projecte ha hagut de modificar-se i ha reduït el seu impacte. Per això és una notícia esperançadora que l’empresa haja demanat una tercera moratòria per a la seua execució. Encreuem els dits!
Aquests desacords no ens desvien, al contrari: reforcen la nostra identitat i la nostra responsabilitat dins del govern. I ho fem amb fets, amb projectes que ja estan en marxa o estem pactant. Molts d’ells són respostes a problemes que ja tenim al davant: la crisi d’habitatge, l’emergència climàtica, la necessitat de vertebrar el territori o la defensa dels serveis públics davant les retallades que imposa la dreta des d’altres administracions.
Com a regidores de Compromís, hem defensat sempre que governar és assumir responsabilitats, però no renunciar a les conviccions. I les nostres són clares: Gandia ha de ser una ciutat orgullosa de la seua diversitat, feminista, inclusiva, verda i valencianista. Hem d’alçar la veu contra els discursos d’odi que creixen alimentats per l’extrema dreta i, massa sovint, amb la complicitat del Partit Popular.
Som conscients que el govern de coalició no és perfecte. Però també sabem que, des de 2015, Gandia viu l’estabilitat i el progrés que la ciutadania va reclamar amb el primer govern del canvi. El nostre paper en aquesta etapa és clar: ser la veu que recorda que el camí de l’esquerra no pot diluir-se, que l’ambigüitat molt sovint es confon amb la imitació. I la gent sempre prefereix l’original.
En definitiva, parafrasejant Joan Fuster: “Gandia serà d’esquerres o no serà”. I això no és una frase bonica o recurrent, un eslògan de samarreta: és un compromís polític i vital. Per això, des de Compromís, continuarem sent la garantia que el govern local no perda de vista els seus objectius. Amb diàleg, amb generositat, però també amb fermesa i coherència.
Perquè Gandia en mereix més. I el que necessita, ara més que mai, és més valentia.
- Las medusas hicieron su agosto en Gandia
- Arrestan a un guardia civil de Oliva tras agredir a una mujer detenida
- Declarado un incendio en la montaña de La Creu de Oliva
- La Guardia Civil investiga la actuación del otro agente y de la Policía Local de Oliva en la detención de la mujer
- La Generalitat no cede con Gandia: los usuarios del Cercanías seguirán sin bonificación
- La primera cadena de comida rápida que llega a Tavernes de la Valldigna
- Oliva abre expediente disciplinario a los policías que presenciaron la agresión a la mujer detenida
- Fira i Festes Gandia 2025: estos son los días de precios reducidos en las atracciones