Nueva cita con el Circuit Caixa Popular en la X Carrera Popular de Bellreguard

El Ayuntamiento de Bellreguard, con el asesoramiento técnico del GRDA Correr a Gust Bellreguard, organiza este sábado, día 13 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas la X Carrera Popular de Bellreguard 2025, séptima prueba puntuable enmarcada dentro del calendario oficial del VIII Circuit de Carreres Populars Safor Valldigna Caixa Popular

Las inscripciones anticipadas tienen un precio de 5 euros y se realizarán en la página web: www.crono4sports.es con tarjeta de crédito. El plazo será hasta este viernes 12 de septiembre a las 14:00 h. o al llegar a los 1.500 personas participantes totales (suma de las inscritas en el circuito y en la prueba). La organización se reserva poder ampliar el número de personas participantes.

El día de la prueba habrá inscripciones hasta 30 minutos antes del inicio (18,30 horas) a un precio de 8 euros. Las personas inscritas el día de la prueba no tendrán derecho a trofeo en ninguna de las categorías.

La entrega de los dorsales se realizará el día de la prueba, desde las 17:00 horas hasta las 18 horas, en la zona de salida-llegada, C/ Belló junto al IES Joan Fuster. Es imprescindible mostrar el DNI.

La prueba será semiurbana con salida y llegada, en la C/ Belló junto al IES Joan Fuster, y transcurrirá por el casco urbano de Bellreguard, con un recorrido aproximado de 7.600 metros.

La clasificación y cronometraje de la prueba correrá a cargo de la empresa crono4sports.