Nueva cita con el Circuit Caixa Popular en la X Carrera Popular de Bellreguard

La séptima prueba puntuable se corre este sábado día 13 a las 19 horas sobre una distancia de 7,6 km

La última carrera del Circuit hasta la fecha se corrió en Miramar

Salva Talens Carbó

Gandia

El Ayuntamiento de Bellreguard, con el asesoramiento técnico del GRDA Correr a Gust Bellreguard, organiza este sábado, día 13 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas la X Carrera Popular de Bellreguard 2025, séptima prueba puntuable enmarcada dentro del calendario oficial del VIII Circuit de Carreres Populars Safor Valldigna Caixa Popular

Las inscripciones anticipadas tienen un precio de 5 euros y se realizarán en la página web: www.crono4sports.es con tarjeta de crédito. El plazo será hasta este viernes 12 de septiembre a las 14:00 h. o al llegar a los 1.500 personas participantes totales (suma de las inscritas en el circuito y en la prueba). La organización se reserva poder ampliar el número de personas participantes.

El día de la prueba habrá inscripciones hasta 30 minutos antes del inicio (18,30 horas) a un precio de 8 euros. Las personas inscritas el día de la prueba no tendrán derecho a trofeo en ninguna de las categorías.

La entrega de los dorsales se realizará el día de la prueba, desde las 17:00 horas hasta las 18 horas, en la zona de salida-llegada, C/ Belló junto al IES Joan Fuster. Es imprescindible mostrar el DNI.

La prueba será semiurbana con salida y llegada, en la C/ Belló junto al IES Joan Fuster, y transcurrirá por el casco urbano de Bellreguard, con un recorrido aproximado de 7.600 metros.

La clasificación y cronometraje de la prueba correrá a cargo de la empresa crono4sports.

