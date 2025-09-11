Roban los cepillos del santuario del "beatet" de Gandia

Una o varias personas se han colado y han robado en uno de los recintos más importantes para los fieles católicos de Gandia, llevándose las ofrendas que se depositan en los cepillos y en las cajas de los cirios que hay dentro del templo. En esa acción también se han causado daños a los elementos donde se deja el dinero, así como a una parte de la estructura eléctrica, pero no consta que se tocaran figuras u objetos religiosos.

Sucedió, con toda seguridad, la noche que va del sábado al domingo pasado cuando una o varias personas entraron en el santuario diocesano del Beato Andrés Hibernón de Gandia. No se sabe por qué lugar se introdujeron en el templo, que tiene varios accesos, los dos principales en la plaza del Beat y en la calle de Sant Francesc de Borja. Incluso no se descarta que los autores aprovecharan el horario normal de apertura para esconderse en algún rincón y esperar al cierre para cometer el robo, aguardando a altas horas de la noche pasa salir de allí sin ser vistos o, al menos, sin levantar sospechas.

Según explica Jesús Montolío, presidente de la Asociación del Beato Andrés Hibernón, todo apunta a que los autores conocían perfectamente el templo y sus entresijos. Así, evitaron encender las luces, que habrían podido verse desde el exterior, para no levantar sospechas. Para guiarse encendieron un cirio y se dirigieron al lugar donde se guardan algunas del as llaves para ir abriendo los cepillos donde estaba el dinero de las ofrendas. Se desconoce con exactitud el botín de esta acción, porque no es posible saber lo que contenía cada una de las cajas que recogen los donativos pidiendo favores al "beatet" o para encender cirios. Lo que sí se sabe es que el montante corresponde al acumulado durante las dos últimas semanas.

Los responsables de este edificio, que es de titularidad municipal, pero que está cedido al Arzobispado de València, interpusieron una denuncia por el robo y la Policía Nacional envió una unidad de expertos para recoger huellas y tratar de dar con los autores. También se están visualizando cámaras de seguridad por si pueden aportar imágenes que permitan dar con ellos.

La iglesia del Beato Andrés Hibernón fue elevada a la categoría de santuario diocesano hace pocos años en respuesta del Arzobispado de València de la mucha devoción que despierta este franciscano que, según señala la tradición, predijo su propia muerte. El cuerpo, que permaneció en este mismo recinto durante siglos, fue destruido durante la guerra civil, y su procesión, que tiene lugar cada tercer domingo del mes de abril, figura entre las más participativas de la ciudad.