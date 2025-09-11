El vallero Ximo Torres disputa la milla en pista en el Nacional máster
El campeonato tiene lugar en Alcobendas este fin de semana
Pepe Juan
Tavernes de la Valldigna
El Polideportivo José Caballero de la ciudad madrileña de Alcobendas acoge el Campeonato de España de Atletismo Máster este fin de semana en las disciplinas de pruebas combinadas, pentatlón de lanzamientos, 10.000 metros y milla en pista.
En dicha competición estará presente el atleta del Club Atletisme La Valldigna, Ximo Torres Fillol. Torres correrá la prueba de la milla en pista en la categoría M55 sobre una distancia de 1.609 metros
El atleta vallero ha sido seleccionado después de su buen tiempo en la prueba de 800 metros (2'14"), conseguido en La Nucia en el Campeonato de España donde fue séptimo el pasado mes de junio.
