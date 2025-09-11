Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El vallero Ximo Torres disputa la milla en pista en el Nacional máster

El campeonato tiene lugar en Alcobendas este fin de semana

El atleta de Tavernes, Ximo Torres Fillol

Tavernes de la Valldigna

El Polideportivo José Caballero de la ciudad madrileña de Alcobendas acoge el Campeonato de España de Atletismo Máster este fin de semana en las disciplinas de pruebas combinadas, pentatlón de lanzamientos, 10.000 metros y milla en pista.

En dicha competición estará presente el atleta del Club Atletisme La Valldigna, Ximo Torres Fillol. Torres correrá la prueba de la milla en pista en la categoría M55 sobre una distancia de 1.609 metros

El atleta vallero ha sido seleccionado después de su buen tiempo en la prueba de 800 metros (2'14"), conseguido en La Nucia en el Campeonato de España donde fue séptimo el pasado mes de junio.

