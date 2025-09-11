La XXX Mitja Marató & 10 K Ciutat de Gandia alcanza los 2.000 inscritos a dos meses de las pruebas

El domingo 9 de noviembre de 2025 es la fecha elegida para la disputa de la trigésima edición de la Mitja Marató de Gandia y la carrera de 10 kilómetros. A dos meses de la convocatoria, el número de inscritos e inscritas supera ya los 2.000, un 35 por ciento más que el año pasado a estas alturas.

La organización ha previsto la participación de 3.500 atletas y siguiendo con la progresión que se está dando hasta ahora, se prevé que se alcance el cierre de inscripciones antes de lo anunciado, que es el 5 de noviembre.

Actualmente, la inscripción se encuentra abierta en su tercer tramo, a un precio de 27 euros la carrera de los 21 kilómetros y 17 euros la 10K, ofreciendo este año la particularidad de que todos los inscritos recibirán una camiseta exclusiva para esta prueba. (https://mitjagandia.org/).

Los participantes que crucen la línea de meta tanto en la Mitja Marató como en la 10 K serán obsequiados con una medalla diseñada especialmente para esta trigésima edición, que representa los tinglados del Puerto de Gandía, edificio marinero que identifica a la ciudad, con una imagen que reconoce sus raíces y se proyecta al futuro en la investigación y desarrollo.

Un detalle de la medalla que se entregará a los "finishers" / Mitja Marató Gandia

Desde la organización se ha declarado que en su tramo inicial se realizó una promoción especial de fidelidad para los inscritos en anteriores ediciones, medida que ha tenido una positiva respuesta por los atletas que fijan la prueba en su calendario de competiciones. Hoy por hoy, hay también muchos participantes de fuera de la provincia como consecuencia de la promoción realizada en las ferias de turismo y deporte.

La homologación de los dos circuitos, la animación de la prueba, la calidad de la atención de los voluntarios y el entorno de la playa y zona histórica de Gandia son las fortalezas con las que cuenta la Mitja de Gandia que se trabajan durante todo el año .