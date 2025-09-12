Agenda de cultura y ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana

En Gandia, este fin de semana se celebran las fiestas del distrito del Raval. Este viernes, día 12 de septiembre: tarde infantil con espectáculo de magia y merienda para los más pequeños. A las 20:00 h, pregón de fiestas por las calles del barrio, seguido de la tradicional cena popular de "sobaquillo" en la plaza de Sant Josep y verbena. El sábado 13: "esmorzar" popular, actividades para niños organizadas por el grupo Scout y festival gastronómico al mediodía. Por la noche se celebrará la Cena del Vecino y actuación de la orquesta Zambra. El domingo 14: gran concurso de paellas en el primer tramo del paseo Germanies y, por la tarde, recogida de la mayorala, misa en honor a San José y procesión por las principales calles del barrio. Las fiestas concluirán con un castillo de fuegos artificiales.

También en Gandia se celebra una nueva edición de "Botigues al Carrer" los días 12 y 13 de septiembre. Los comercios del Centro Histórico, tanto asociados como no, sacan sus tiendas a la calle con el objetivo de acercarse a los clientes. Ofrecerán descuentos especiales en productos finales de temporada que, en algunos casos, pueden llegar a superar el 50%.

Nueva edición en Gandia de "Botigues al Carrer" / Àlex Oltra

Oliva celebra en el Centre Polivalent los días 13 y 14 de septiembre la Fira de les SuperRebaixes, organizada per la regidoría de Comerç de l'Ajuntament con la colaboración de l'Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO). Un total de 24 comercios locales ofrecerán grandes descuentos y promociones especiales. El horario será de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, con entrada libre.

En l'Alqueria de la Comtessa van a vivir un fin de semana festivo con la celebración de los Sants de la Pedra y los Moros i Cristians. El programa ofrece tres días de desfiles, música y cenas populares. Este viernes tendrá lugar la misa y romería en honor a los Sants de la Pedra, así como el parlamento y el desfile informal de Moros y Cristianos. La jornada culminará con la tradicional Nit del Putxero en el Parque de l'Oeste, seguida de la actuación de la charanga XeQuin! y un DJ. El sábado se vivirá la Entrada de Moros y Cristianos, seguida de la cena popular y fiesta en el Parque de l'Oeste a cargo del grupo musical Jotajaybers. El Ayuntamiento repartirá cacahuetes y salmuera y la Capitanía 2026, Els Comtessos, gestionará la barra de bebidas.

Los Moros y Cristianos de l'Alqueria de la Comtessa, en una imagen del año pasado / Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa

La localidad de Ador anuncia la actuación del Grup de Danses la Faltriquera. Será en la urbanización Montecorona a las 19.30 horas de este sábado, 13 de septiembre.

Alfauir y Villalonga se unen con motivo de la XXII Campanya de Concerts d'Intercanvis Musicals. La Agrupació Musial d'Alfauir y la Agrupació Musical de Villalonga actúan en concierto este domingo, 14 de septiembre, a las 12 horas en el Auditori Municipal de Villalonga.

En Bellreguard, este viernes 12 de setiembre a las 19 horas se presenta el cartel, la camiseta y la programación oficial de las fiestas del municipio 2025. Después y también en el salón de actos del Ayuntamiento, los asistentes podrán disfrutar de una representación teatral con la obra "Los Girbés y el Alzhéimer", de Xana Teatre. Una comedia divertida. La entrada es gratuita.

Beniarjó ofrece a sus vecinos y vecinas el concierto teatralizado: Sherezade, el domingo 14 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas en el Auditori Municipal de Beniarjó. Un espectáculo familiar para disfrutar de la música y el teatro con toda la familia. Las entradas están a la venta de lunes 8 a viernes 12 en la Biblioteca Municipal y el mismo día de la actuación en taquilla a partir de las 18:45 horas.

Por su parte, la Banda de la Societat Musical Benirredrà ofrece un concierto con motivo de su 25 aniversario bajo la dirección de Josep Alemany Ortolà. Será el domingo 14 a las 12 horas en el Museu Faller de Gandia. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

En Daimús este sábado 13 es la "Festa de les Quintaes". A partir de las 20 horas y desde el ayuntamiento arrancará la velada, que incluye música de batucada y charanga, pasacalle por el municipio, cena y verbena con la Orquesta Euforia.