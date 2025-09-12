Choque inédito para la UE Tavernes en el inicio de la Lliga Comunitat 2025-2026
El equipo vallero afronta 300 km de ida y vuelta a la localidad castellonense de l'Alcora
Pepe Juan
Se levanta el telón de la Lliga Comunitat 2025-2026 para la UE Tavernes que milita en dicha categoría por tercer año consecutivo, si bien esta temporada en el grupo Norte.
Un equipo vallero que afronta un choque inédito en la localidad castellonense de l'Alcora. Se trata de un desplazamiento de 300 kilómetros de ida y vuelta. No hay registros de ningún enfrentamiento, ni oficial ni amistoso, de los "rogets" contra el club de la comarca de l'Alcalaten, de 10.500 habitantes.
En cuanto al partido, programado a las 17 horas de este sábado, 13 de septiembre, el míster vallero, Edu Palomares "Tomaca", destaca las ganas del equipo "por competir después de una buena pretemporada. Vamos con la máxima ilusión. El rival lleva dos campañas muy buenas y se caracteriza por querer llevar el control del partido, dominando a su rival".
El Tavernes tendrá la duda de Artur y la baja de Vicent Blasco. La expedición sale a las 13,30 horas. El objetivo es ganar.
