El Club de Córrer el Garbí inicia el curso 2025-2026 con unas jornadas de puertas abiertas

La Escuela del Club de Córrer el Garbí ha iniciado la nueva temporada en las instalaciones del campo de rugby del Polideportivo Municipal de Gandia. Desde las 17:30 horas y durante el mes de septiembre se celebran jornadas de puertas abiertas para que los niños puedan probar e iniciarse en la práctica del atletismo. Una vez finalizadas las obras en la pista de atletismo se trasladará la actividad a la misma.

Toda la información sobre inscripciones y horarios se puede obtener en la página web del club: www.ccelgarbi.com o en el espacio de información que se ha habilitado en las oficinas del CF Gandia (Estadio Guillermo Olagüe). La inscripción también se encuentra abierta para los adultos que, en grupos de mañana, tarde y noche hacen deporte de mantenimiento, iniciación al running y planes de entrenamiento para carreras.

También han iniciado la temporada los grupos de iniciación al rendimiento y de alto rendimiento sin que la ausencia de pista pueda detener su entrenamiento y preparación, dado que las competiciones de invierno ya se encuentran programadas.

Dentro de los grupos que se han formado y en plena integración para los más pequeños, han iniciado su temporada los atletas de deporte adaptado tanto físico como psíquico.

La escuela cuenta con entrenadoras y entrenadores especializados que forman parte del comité de jóvenes promesas paralímpicas y que acuden como responsables representantes a competiciones nacionales e internacionales.

El Club de Córrer el Garbí pertenece a todas las federaciones del deporte adaptado al tener aprobada una sección reconocida por la Dirección general de deporte de la Generalitat Valenciana, habiéndose producido ya en esta semana la incorporación de un niño más con discapacidad visual.

Los atletas Héctor Cabrera, Kim López y Cintia Frasquet, así como los entrenadores Juanvi Escolano y Ainhoa Martínez partirán el próximo día 22 de septiembre al Campeonato del Mundo Paralímpico en Nueva Delhi ( India) como integrantes de la representación de España.