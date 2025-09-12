Copa de España: Nueva página en la historia del baloncesto en Gandia

La Copa de España que organiza la Federación Española de Baloncesto (FEB) cumple su segunda edición. Es la competición que levanta el telón del baloncesto nacional en la temporada 2025-2026 y lo hará con una apasionante fase de grupos en la que entrarán en juego los 28 equipos de Segunda FEB. Son tres jornadas en las que se pondrán en juego los 15 billetes que darán acceso a las eliminatorias por el título a partir del mes de octubre. Esta primera fase la integran 7 grupos de 4 equipos cada uno por proximidad geográfica.

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia es uno de los participantes en la Copa de España en su condición de equipo de Segunda FEB. Su primer partido es en casa ante el Ciudad Molina Basket (Molina de Segura-Murcia) este domingo a las 19 horas. El otro choque del grupo D lo disputan Bueno Arenas Albacete contra CEB Llíria.

Para el primer equipo de Units pel Bàsquet se trata de escribir una nueva página en la historia del baloncesto en Gandia. El club, con distintas nomenclaturas, ha llegado a competir desde categoría autonómica a la LEB Oro (Primera FEB), también en LEB Plata (Segunda FEB) y EBA (Tercera FEB). Ha disputado la Copa EBA, la Copa LEB 2, fases de ascenso a distintas categorías o la Lliga Valenciana, entre otras. Ahora, es el conjunto profesional Proinbeni UpB Gandia el que debuta en este nuevo torneo.

El cuerpo técnico del club de la Safor insiste en que los tres partidos de la Copa "son para preparar la Liga", pero reconocen que "ganar es muy bonito y más si es en una competición oficial. Además, queremos gustar a la afición para animarla aún más de cara a la Liga".