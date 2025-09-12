Empieza la escuela de atletismo del CA Safor Teika

El Club d’Atletisme Safor Teika empezó el lunes por la tarde en Gandia, con normalidad, su escuela de atletismo, una de las más numerosas de la provincia. Esta temporada los inscritos tendrán el aliciente de estrenar el nuevo tartán y las mejoras que se introducirán en la pista Toni Herreros, un proyecto que ejecuta el ayuntamiento con una inversión de 1,6 millones de euros.

Está previsto que las obras de homologación y renovación integral, que empezaron en abril, acaben dentro de un mes. Por ello, mientras llega ese momento los chicos y chicas entrenan con sus monitores en tres ubicaciones cercanas: el campo de rugby, otros espacios del polideportivo, y los patios de los colegios Abecé y Gregori Mayans.

Se puede pertenecer a la escuela desde los 3 años. Esta se divide en grupos de “piponets” (nacidos en 2021), prebenjamines (2019-20), benjamines (2017-18), alevines (2015-16), infantiles (2013-14), cadetes y juveniles (entre 2009 y 2012), y los adultos. Las sesiones son de 17.30 h a 18.30 horas.

En la entrada del estadio Guillermo Olagüe hay un punto de información del club para atender a los padres o los familiares de los niños y resolver cualquier duda.

El club sigue aplicando una metodología basada en valores, evitando la especialización prematura y promoviendo el espíritu de equipo y juego limpio. El atletismo es un deporte que puede practicar cualquier joven con independencia de su condición física. Para que pequeños y mayores puedan acercarse y probarlo durante este mes las clases son totalmente gratuitas.

La matrícula de la escuela seguirá abierta. Las inscripciones se pueden hacer de manera telemática a través de un formulario en la página “web” oficial del club, o presencialmente pasando por la sede, situada en el número 40 de la avenida del Grau, en Gandia, de lunes a viernes de 17 h a 19.30 horas.